La liste a été initialement partagée sur 4chan et proviendrait d'une source interne à Square Enix. Elle a ensuite été publiée sur Reddit et partagée par Vice . Il s'agirait de la liste initiale créée pour le jeu, ce qui laisse penser que certains mondes répertoriés ont été supprimés ou que de nouveaux ont été ajoutés. Quoi qu'il en soit, les mondes de Kingdom Hearts 4 seraient les suivants :Voici, d'après le leak, certains mondes de Kingdom Hearts IV :La liste est riche en crossovers Pixar, mais comme Kingdom Hearts a déjà largement intégré d'autres franchises Disney, il serait logique que KH4 s'inspire de Pixar. Kingdom Hearts 3 a été le premier de la série à inclure des mondes Pixar , avec des niveaux inspirés de Monstres et Cie et de Toy Story ; il n'est donc pas surprenant que cela puisse se poursuivre dans KH4 .On entend depuis longtemps que Star Wars sera présent dans Kingdom Hearts 4 , ce qui n'est donc pas si insensé.C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, mais les plans ont changé depuis, et il est possible que ce soit complètement faux. En attendant que Square Enix décide d'en dire plus sur Kingdom Hearts 4 , les fans ne peuvent que spéculer sur ce que le prochain jeu leur réserve.