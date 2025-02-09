La liste a été initialement partagée sur 4chan et proviendrait d'une source interne à Square Enix. Elle a ensuite été publiée sur Reddit et partagée par Vice . Il s'agirait de la liste initiale créée pour le jeu, ce qui laisse penser que certains mondes répertoriés ont été supprimés ou que de nouveaux ont été ajoutés. Quoi qu'il en soit, les mondes de Kingdom Hearts 4 seraient les suivants : Le Monde Final, Quadratum, La Tour Mystérieuse, Hercule , Vaiana , La Princesse et la Grenouille , plusieurs mondes inspirés des Mondes de Ralph , Zootopie , Les Indestructibles , Rebelle , Vice-Versa , Coco , Wall-E , Star Wars , Scala Ad Caelum, Le Jardin Radieux, L'Île du Destin et un monde appelé « WF ».
Voici, d'après le leak, certains mondes de Kingdom Hearts IV :
-Le monde final
-Quadratum
-La tour mystérieuse
-Hercule
-Vaiana
-La Princesse et la Grenouille
-Les Mondes de Ralph (Game Central Station)
-Les Mondes de Ralph (Niceland)
-Les Mondes de Ralph (Secteur Cybug)
-Les Mondes de Ralph (Le Royaume des Bonbons)
-Zootopie
-Les Indestructibles
-Courageux
-À l'envers
-Coco
-Wall-E
-Star Wars
-Scala Ad Caelum
-Jardin radieux
-L'île du destin
-WF
La liste est riche en crossovers Pixar, mais comme Kingdom Hearts a déjà largement intégré d'autres franchises Disney, il serait logique que KH4 s'inspire de Pixar. Kingdom Hearts 3 a été le premier de la série à inclure des mondes Pixar , avec des niveaux inspirés de Monstres et Cie et de Toy Story ; il n'est donc pas surprenant que cela puisse se poursuivre dans KH4 .
On entend depuis longtemps que Star Wars sera présent dans Kingdom Hearts 4 , ce qui n'est donc pas si insensé. Néanmoins, comme indiqué précédemment, les fans doivent prendre cette fuite avec des pincettes.
C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, mais les plans ont changé depuis, et il est possible que ce soit complètement faux. En attendant que Square Enix décide d'en dire plus sur Kingdom Hearts 4 , les fans ne peuvent que spéculer sur ce que le prochain jeu leur réserve.
mais ça serait bien si c'est le cas. les indestructibles j'avais bien aimer lol
Le reste paraît logique, c'est le dernier opus et la conclusion.
Edit : ah bah ca vient de 4chan
-Kingdom Hearts (2002) – 13 mondes
-Kingdom Hearts: Chain of Memories (2004) – 13 mondes (versions sous forme de cartes des mondes de KH1)
-Kingdom Hearts II (2005) – 15 mondes
-Kingdom Hearts 358/2 Days (2009) – 12 mondes
-Kingdom Hearts: Birth by Sleep (2010) – 12 mondes
-Kingdom Hearts Reoded (2010) – 6 mondes
-Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (2012) – 7 mondes
-Kingdom Hearts III (2019) – 12 mondes
Et la pour KH IV ça vrai vraiment trop!
Curieux de voir coco, comment il vont intégrer se monde. Manquera plus-que-parfait le roi lion...
Quelqu'un sait si le monde du roi lion existe dans un Kingdom hearts?
Voici la musique de combat du monde et de l'invocation liée à Simba dans le 3 :
https://www.youtube.com/watch?v=TO30-lZB5xE
Les monde cités ne sont pas forcémment jouables à mon avis. Comme dans les précédents KH.
Quadratum
The Final World
Scala Ad Caelum (jouable via Mickey)
Star Wars
Zootopia
Moana
Wreck-It Ralph
The Incredibles
Coco
Vice-Versa (Monde jouable à l'intérieur de Sora ou d'un personnage)
The Mysterious Tower (non jouable)
Radiant Garden (non jouable)
Destiny Island (non jouable)
Hercules (non jouable)
Les mondes d'Hercules et de Coco seraient je pense les plus importants dans l'histoire car centraux sur le thème de la mort et d'un monde parallèle.
Jouables : 3 mondes Disney, 3 mondes Pixar, 1 monde Star Wars, 3 mondes originaux... ça me parait cohérent en plus car ce sont des mondes venus de films/licences très populaires.
Je pense pas que les autres mondes (Rebelle, La princesse et la grenouille et Wall-E soient des films assez populaires pour être gardés au final, si des mondes doivent être cut, ce seront ceux là)
Par contre, il y avait des rumeurs assez tenaces sur des mondes basés sur la Reine des Neiges 2 et la Planète au Trésor. Sans parler qu'il y a eu une tentative de monde pour Cars aussi dans KH3.
Par contre, si la liste s'avère vraie, c'est très cool !
Je sens bien aussi un truc avec le nouveau Tron (ça se mixerait à merveille avec Quadratum) !
Je sais que je peux m'asseoir dessus mais je rêverai d'un monde Kuzco ou Atlantide !
"Je pense pas que les autres mondes (Rebelle, La princesse et la grenouille et Wall-E soient des films assez populaires pour être gardés au final, si des mondes doivent être cut, ce seront ceux là)"
Je pense l'inverse, le fait que ce soit moins populaire est plutôt mieux, kh 3 avait la reine des neiges qui était naze et les nouveaux héros qui manquait d'idées, la la princesse et la grenouille et où d'autres comme la planète au trésors méritent leur place, voir même un petit livre de la jungle pour remplacer l'affreux winnie l'ourson.
Je n’ai pas compté mais Hercule, c’est probablement le monde le plus vu dans KH avec Winnie l’ourson. Son monde de KH3 était chouette (mais détruit), les autres fois c’était très redondant. Et les histoires de Cloud ou Zack on ne va pas les revoir encore une fois ? Bref, j’espère ne pas recroiser Hercule perso.
Final Fantasy on a fait le tour, les personnages sont absents de KH3 et ils n’ont aucun intérêt à revenir. On a déjà tout dit sur Cloud, Sephiroth, Zack, voire Leon/Squall... Ou alors il faudrait mettre d’autres personnages à la place, comme Linoa, Barett, Djidane.
Starwars ça fait forcément peur. Peur de croiser Rey la gamine. Peur de quel épisode ils vont prendre (probablement le 7, afin de pouvoir enchaîner dans les épisodes suivants ...).
Century Fox appartient à disney. Mais avatar apaprtient à century fox.
Faut vraiment décoreler le truc hein.
Comme crunchyroll qui appartient à sony, mais qui est dans la merde pour utilisation d'une musique appartenant à sony musique.
Chaque boite a bien son propre catalogue de propriété intellectuelle avec ses ayants droits etc....
On ne se passe pas les licences comme on se sert la main.
Je vois une Sora contre Venom dans le Monde Encanto