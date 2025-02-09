profile
Kingdom Hearts IV
name : Kingdom Hearts IV
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC Xbox Series X -
[Rumeur] Leak de plusieurs mondes de Kingdom Hearts IV?



La liste a été initialement partagée sur 4chan et proviendrait d'une source interne à Square Enix. Elle a ensuite été publiée sur Reddit et partagée par Vice . Il s'agirait de la liste initiale créée pour le jeu, ce qui laisse penser que certains mondes répertoriés ont été supprimés ou que de nouveaux ont été ajoutés. Quoi qu'il en soit, les mondes de Kingdom Hearts 4 seraient les suivants : Le Monde Final, Quadratum, La Tour Mystérieuse, Hercule , Vaiana , La Princesse et la Grenouille , plusieurs mondes inspirés des Mondes de Ralph , Zootopie , Les Indestructibles , Rebelle , Vice-Versa , Coco , Wall-E , Star Wars , Scala Ad Caelum, Le Jardin Radieux, L'Île du Destin et un monde appelé « WF ».


Voici, d'après le leak, certains mondes de Kingdom Hearts IV :


-Le monde final
-Quadratum
-La tour mystérieuse
-Hercule
-Vaiana
-La Princesse et la Grenouille
-Les Mondes de Ralph (Game Central Station)
-Les Mondes de Ralph (Niceland)
-Les Mondes de Ralph (Secteur Cybug)
-Les Mondes de Ralph (Le Royaume des Bonbons)
-Zootopie
-Les Indestructibles
-Courageux
-À l'envers
-Coco
-Wall-E
-Star Wars
-Scala Ad Caelum
-Jardin radieux
-L'île du destin
-WF

La liste est riche en crossovers Pixar, mais comme Kingdom Hearts a déjà largement intégré d'autres franchises Disney, il serait logique que KH4 s'inspire de Pixar. Kingdom Hearts 3 a été le premier de la série à inclure des mondes Pixar , avec des niveaux inspirés de Monstres et Cie et de Toy Story ; il n'est donc pas surprenant que cela puisse se poursuivre dans KH4 .


On entend depuis longtemps que Star Wars sera présent dans Kingdom Hearts 4 , ce qui n'est donc pas si insensé. Néanmoins, comme indiqué précédemment, les fans doivent prendre cette fuite avec des pincettes. C'est peut-être vrai, c'est peut-être vrai, mais les plans ont changé depuis, et il est possible que ce soit complètement faux. En attendant que Square Enix décide d'en dire plus sur Kingdom Hearts 4 , les fans ne peuvent que spéculer sur ce que le prochain jeu leur réserve.


https://gamerant.com/kingdom-hearts-4-worlds-leak/
    keiku posted the 09/02/2025 at 12:25 PM
    c'est la que je me dis que ca va devenir compliquer la licence pour moi, car niveau disney le seul que j'ai vu dans la liste c'est hercule (et les star wars mais juste les 2 première trilogie)
    kujotaro posted the 09/02/2025 at 12:27 PM
    Si c'est ça c'est excellent et bien varié. Star Wars ça peut être top.
    sosky posted the 09/02/2025 at 12:28 PM
    Ca fait énormément de monde par rapport aux 3 gros opus précédents non ? Ca paraît trop beau pour être vrai.
    altendorf posted the 09/02/2025 at 12:35 PM
    Le monde Star Wars faut voir comment ils vont l'exploiter
    malroth posted the 09/02/2025 at 12:36 PM
    Bizarre, bcp trop de mondes ^^

    mais ça serait bien si c'est le cas. les indestructibles j'avais bien aimer lol
    yanssou posted the 09/02/2025 at 12:37 PM
    Hercule j'y crois pas, on a fait le tour.

    Le reste paraît logique, c'est le dernier opus et la conclusion.
    sorakairi86 posted the 09/02/2025 at 12:38 PM
    Le monde d'hercule doit être le préfère de Nomura, il est dans les épisodes quasiment. La liste est sympa en tout cas, j'ai adoré Coco.
    xynot posted the 09/02/2025 at 12:39 PM
    4chan....
    iglooo posted the 09/02/2025 at 12:39 PM
    Il est où Alien: Earth?
    sonilka posted the 09/02/2025 at 12:41 PM
    Ca ressemble à un post 4chan believe.

    Edit : ah bah ca vient de 4chan
    belmoncul posted the 09/02/2025 at 12:48 PM
    Putain, vive le wokisme.
    asakk posted the 09/02/2025 at 12:53 PM
    Voici le nombre de monde dans chaque KH:
    -Kingdom Hearts (2002) – 13 mondes
    -Kingdom Hearts: Chain of Memories (2004) – 13 mondes (versions sous forme de cartes des mondes de KH1)
    -Kingdom Hearts II (2005) – 15 mondes
    -Kingdom Hearts 358/2 Days (2009) – 12 mondes
    -Kingdom Hearts: Birth by Sleep (2010) – 12 mondes
    -Kingdom Hearts Reoded (2010) – 6 mondes
    -Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance (2012) – 7 mondes
    -Kingdom Hearts III (2019) – 12 mondes

    Et la pour KH IV ça vrai vraiment trop!
    rugalwave posted the 09/02/2025 at 12:56 PM
    Il faudrait aussi penser à y remettre une touche de Final Fantasy aussi ...
    negan posted the 09/02/2025 at 12:58 PM
    J'ai arrêté de lire a 4chan
    cyr posted the 09/02/2025 at 01:01 PM
    rugalwave absolument pas. Surtout pas.


    Curieux de voir coco, comment il vont intégrer se monde. Manquera plus-que-parfait le roi lion...


    Quelqu'un sait si le monde du roi lion existe dans un Kingdom hearts?
    aozora78 posted the 09/02/2025 at 01:02 PM
    cyr oui dans le 2.

    Voici la musique de combat du monde et de l'invocation liée à Simba dans le 3 :

    https://www.youtube.com/watch?v=TO30-lZB5xE
    aozora78 posted the 09/02/2025 at 01:06 PM
    asakk sosky yanssou yanssou

    Les monde cités ne sont pas forcémment jouables à mon avis. Comme dans les précédents KH.

    Quadratum
    The Final World
    Scala Ad Caelum     (jouable via Mickey)
    Star Wars
    Zootopia
    Moana
    Wreck-It Ralph
    The Incredibles
    Coco
    Vice-Versa     (Monde jouable à l'intérieur de Sora ou d'un personnage)

    The Mysterious Tower (non jouable)
    Radiant Garden (non jouable)
    Destiny Island (non jouable)
    Hercules (non jouable)

    Les mondes d'Hercules et de Coco seraient je pense les plus importants dans l'histoire car centraux sur le thème de la mort et d'un monde parallèle.

    Jouables : 3 mondes Disney, 3 mondes Pixar, 1 monde Star Wars, 3 mondes originaux... ça me parait cohérent en plus car ce sont des mondes venus de films/licences très populaires.

    Je pense pas que les autres mondes (Rebelle, La princesse et la grenouille et Wall-E soient des films assez populaires pour être gardés au final, si des mondes doivent être cut, ce seront ceux là)
    destati posted the 09/02/2025 at 01:08 PM
    aozora78 Tu m'as devancé, j'étais en train d'écrire la même chose sur le fait que tous les monde ne seront pas jouables. Par contre, dans ta liste, tu as inclus le Monde final. A mon avis, il ne sera pas jouable non plus (ce qui réduit davantage la liste).

    Par contre, il y avait des rumeurs assez tenaces sur des mondes basés sur la Reine des Neiges 2 et la Planète au Trésor. Sans parler qu'il y a eu une tentative de monde pour Cars aussi dans KH3.

    Par contre, si la liste s'avère vraie, c'est très cool !

    Je sens bien aussi un truc avec le nouveau Tron (ça se mixerait à merveille avec Quadratum) !
    elenaa posted the 09/02/2025 at 01:08 PM
    Ça me plaît pas donc j'y crois pas

    Je sais que je peux m'asseoir dessus mais je rêverai d'un monde Kuzco ou Atlantide !
    destati posted the 09/02/2025 at 01:11 PM
    elenaa Je rêve aussi d'un monde Atlantide depuis longtemps...
    elenaa posted the 09/02/2025 at 01:13 PM
    destati L'espoir fait vivre comme on dit mais ici, je crois que voir un monde Atlantide relèverait du miracle
    destati posted the 09/02/2025 at 01:15 PM
    elenaa Peut-être dans un prochain jeu ? Faut continuer d'y croire (pareil pour Kuzco que j'aime beaucoup aussi) ! Les gens pensent que KH4 sera le dernier, mais ce sera évidemment pas le cas !
    yanssou posted the 09/02/2025 at 01:15 PM
    aozora78 pas faux

    "Je pense pas que les autres mondes (Rebelle, La princesse et la grenouille et Wall-E soient des films assez populaires pour être gardés au final, si des mondes doivent être cut, ce seront ceux là)"

    Je pense l'inverse, le fait que ce soit moins populaire est plutôt mieux, kh 3 avait la reine des neiges qui était naze et les nouveaux héros qui manquait d'idées, la la princesse et la grenouille et où d'autres comme la planète au trésors méritent leur place, voir même un petit livre de la jungle pour remplacer l'affreux winnie l'ourson.
    bogsnake posted the 09/02/2025 at 01:27 PM
    j'aurais bien vu un monde "Avatar"
    lazer posted the 09/02/2025 at 01:28 PM
    Je veux halloween town !!!!!!!!!
    cyr posted the 09/02/2025 at 01:36 PM
    aozora78 merci. Hélas il est sortie que sur ps2.
    magneto860 posted the 09/02/2025 at 01:41 PM
    On change de trilogie et d’arc, ce serait le bon moment pour enfin lâcher Hercule et mettre un système de colisée / tournois autre part. Avec ou sans franchise derrière (dans KH 3D c’étaient les mogs qui tenaient le colisée).

    Je n’ai pas compté mais Hercule, c’est probablement le monde le plus vu dans KH avec Winnie l’ourson. Son monde de KH3 était chouette (mais détruit), les autres fois c’était très redondant. Et les histoires de Cloud ou Zack on ne va pas les revoir encore une fois ? Bref, j’espère ne pas recroiser Hercule perso.

    Final Fantasy on a fait le tour, les personnages sont absents de KH3 et ils n’ont aucun intérêt à revenir. On a déjà tout dit sur Cloud, Sephiroth, Zack, voire Leon/Squall... Ou alors il faudrait mettre d’autres personnages à la place, comme Linoa, Barett, Djidane.

    Starwars ça fait forcément peur. Peur de croiser Rey la gamine. Peur de quel épisode ils vont prendre (probablement le 7, afin de pouvoir enchaîner dans les épisodes suivants ...).
    aozora78 posted the 09/02/2025 at 01:56 PM
    yanssou oui mais Disney et Square Enix ne feront pas des efforts énormes pour créer des mondes de films moins populaires, surtout vu le temps et les ressources que ça demande aujourd'hui de faire rien qu'un seul monde, original ou pas.
    yanssou posted the 09/02/2025 at 02:11 PM
    aozora78 ça c'est clair.
    ippoyabukiki posted the 09/02/2025 at 02:31 PM
    si c'est bien disney, on devrait avoir le monde de wokeland normalement. Les ombres de ce monde devraient etre blanche et masculine.
    ippoyabukiki posted the 09/02/2025 at 02:35 PM
    bogsnake ouais disney va racheter la licence avatar juste pour que'il puisse y avoir un monde avatar dans le prochain KH.
    natedrake posted the 09/02/2025 at 02:37 PM
    ippoyabukiki Avatar appartient déjà à Disney...
    ippoyabukiki posted the 09/02/2025 at 02:43 PM
    natedrake non non.
    Century Fox appartient à disney. Mais avatar apaprtient à century fox.
    Faut vraiment décoreler le truc hein.
    Comme crunchyroll qui appartient à sony, mais qui est dans la merde pour utilisation d'une musique appartenant à sony musique.
    Chaque boite a bien son propre catalogue de propriété intellectuelle avec ses ayants droits etc....
    On ne se passe pas les licences comme on se sert la main.
    neetsen posted the 09/02/2025 at 02:45 PM
    et Disney va pas tenter de glisser du Marvel ?
    Je vois une Sora contre Venom dans le Monde Encanto
    natedrake posted the 09/02/2025 at 02:51 PM
    ippoyabukiki Oui, en effet, je me suis renseigné, c'est Cameron qui possède les droits via sa boîte, Disney a juste les droits liés au marketing, distribution.
    niexmad posted the 09/02/2025 at 02:58 PM
    J'aurais espéré qu'avec la fin du 3 ils coupent les liens avec Disney.
    docteurdeggman posted the 09/02/2025 at 03:24 PM
    Taram peut aller se brosser…
