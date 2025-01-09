Depuis que je me suis lancé dans DK Bonanza, je voyais souvent passer l’avis que le jeu était globalement facile. Et c’est vrai… en partie.

Pendant l’aventure principale, la progression est plutôt fluide, les boss s’enchaînent sans trop de résistance, et le rythme reste agréable.



Mais voilà, une fois l’histoire terminée, les choses changent.



Une fois King K. Rool vaincu, la vraie post-game débute.



Il faut retourner voir les cinq Elders et relever leurs Bananza Rehearsal (défis bonus), chacun nécessitant un certain nombre de Banandium Gems (collectés via les bananes) pour être débloqué

.



Chaque Rehearsal terminé permet de débloquer une Golden Bananza Skill (coûtant 5 points de compétence), par exemple une attaque qui transforme le terrain en or

.



Réussir les cinq ouvre un sixième défi final particulièrement pimenté. En le réussissant, on assiste à une seconde séquence de crédits.



On peut aussi Payer Grumpy Kong pour lancer des défis supplémentaires dans la Ingot Isle Cave-In :



Battle Rush : résister à 13 vagues d’ennemis.



Boss Rush : affronter cinq boss (Inflammonite, Abracajabya, Sinister Blusterwing, Muckety-Muck et Stompenclomper) les uns après les autres



--------------



Et franchement, je me surprends à galérer bien plus que je ne l’aurais cru.



Alors je me pose la question :

???? Est-ce que je suis le seul à trouver ces défis vraiment corsés ?

???? Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti cette montée de difficulté après le “vrai” générique de fin ?



N’hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Ça m’intéresse de voir si je ne suis pas le seul à transpirer sur ces épreuves post-game !

