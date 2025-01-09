Depuis que je me suis lancé dans DK Bonanza, je voyais souvent passer l’avis que le jeu était globalement facile. Et c’est vrai… en partie.
Pendant l’aventure principale, la progression est plutôt fluide, les boss s’enchaînent sans trop de résistance, et le rythme reste agréable.
Mais voilà, une fois l’histoire terminée, les choses changent.
Une fois King K. Rool vaincu, la vraie post-game débute.
Il faut retourner voir les cinq Elders et relever leurs Bananza Rehearsal (défis bonus), chacun nécessitant un certain nombre de Banandium Gems (collectés via les bananes) pour être débloqué
Chaque Rehearsal terminé permet de débloquer une Golden Bananza Skill (coûtant 5 points de compétence), par exemple une attaque qui transforme le terrain en or
Réussir les cinq ouvre un sixième défi final particulièrement pimenté. En le réussissant, on assiste à une seconde séquence de crédits.
On peut aussi Payer Grumpy Kong pour lancer des défis supplémentaires dans la Ingot Isle Cave-In :
Battle Rush : résister à 13 vagues d’ennemis.
Boss Rush : affronter cinq boss (Inflammonite, Abracajabya, Sinister Blusterwing, Muckety-Muck et Stompenclomper) les uns après les autres
Et franchement, je me surprends à galérer bien plus que je ne l’aurais cru.
Alors je me pose la question :
???? Est-ce que je suis le seul à trouver ces défis vraiment corsés ?
???? Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti cette montée de difficulté après le “vrai” générique de fin ?
N’hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Ça m’intéresse de voir si je ne suis pas le seul à transpirer sur ces épreuves post-game !
posted the 09/01/2025 at 08:26 PM by hypermario
Le Battle Rush tu meurs plusieurs fois car c'est du par-cœur et le Boss Rush partait bien puisque les boss sont légèrement différent du scenario, mais le dernier est une vaste blague alors que je m'attendais a une version hard de K.Rool ou du méchant principal dont j'ai deja plus le nom.
Attention au spoil sinon pour le boss de fin , je l'ai trouvé facile une fois que tu sais comment le battre.
D'ailleur, j'ai vue une video aujourd hui sur les speed runner, que j'ai trouvé simpas :
https://www.youtube.com/watch?v=07f1sVJCfeI
La difficulté vers la fin pour moi, ça devrait être celle du début et ça devrait de la même mani monter petit à petit.
C'est un peu ça qui est chiant sur les jeux Nintendo, t'as tellement de public différent, enfant, adulte plutôt casu, joueur averti qui jouent à leurs jeux que c'est difficile de trouver un bon équilibre.
En tt cas en l'état ma petite elle est pas prête de pouvoir battre les boss de fin
Dommage qu'ils aient pas mis a peu près le même soin dans tous les autres boss, qui sont pour la plupart vraiment très médiocre en comparaison (et même tout court)
On est sur de l'ultra grand public
Aucun interet
Bien loin le temps du post game dans les jeux nintendo sur GC ou 64...