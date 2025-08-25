





-Ozwell E. Spencer (PDG d’Umbrella Corporation) avait intenté un procès contre le gouvernement américain, une bataille judiciaire qui s’est étendue sur cinq longues années. Cependant, l’affaire s’est soldée par une défaite, les autorités ayant accumulé des preuves accablantes à l’encontre de la multinationale. Suite à ce jugement, Umbrella a été définitivement dissoute et Spencer a été contraint de s’exiler, se terrant dans un manoir en Europe.

Son destin trouvera d’ailleurs une conclusion dans le DLC de Resident Evil 5 : Lost in Nightmares.



-Les ruines de Raccoon City, détruites en 1998, ont été placées sous confinement par les autorités américaines. Une levée de cette mesure avait d’abord été fixée pour 2026, mais, pour une raison encore inexpliquée, la quarantaine a été prolongée jusqu’en 2040.







-Le marketing du jeu met davantage l’accent sur l’histoire de Grace Ashcroft que sur le gameplay, afin que les joueurs puissent comprendre les motivations et la détresse de ce nouveau personnage. Bien qu’inexpérimentée, puisqu’il s’agit de sa première confrontation avec des armes biologiques, Grace se révèle néanmoins beaucoup plus entraînée et compétente qu’Ethan Winters pour gérer des situations impossibles, grâce à ses qualités d’agent du FBI.



-Le choix d’alterner entre caméra à la première personne et à la troisième personne s’explique par le succès massif des remakes de Resident Evil 2, 3 et 4. Nakanishi tenait absolument à satisfaire tous les joueurs grâce à cette option de caméra.







-Malgré la présence importante d’Alyssa Ashcroft dans ce volet (la mère de Grace et personnage jouable dans les RE Outbreak), les joueurs n’auront pas besoin de terminer les Outbreak pour comprendre l’histoire du jeu.



-De même, pour les nouveaux joueurs n’ayant jamais joué à un Resident Evil, l’histoire restera parfaitement compréhensible, malgré la multitude d’Easter eggs réservés aux fans.



-La clinique dans laquelle se déroule la démo n’est pas située à Raccoon City, mais à Rhodes Hill, une ville voisine. Le nom de Rhodes Hill apparaît pour la première fois dans Resident Evil Outbreak File#2, en tant que station de métro.







-Le jeu se déroulera dans plusieurs lieux, Raccoon City n’étant pas le seul cadre de l’histoire.



-Il y aura plusieurs types d’ennemis dans le jeu, notamment une variante de zombies. La mâchoire déformée aperçue avant le titre de Resident Evil 9 : Requiem lors du trailer d’annonce représente l’un d’entre eux.



- Le développement du jeu en est dans ses dernières étapes.

Alors que tous les regards étaient tournés vers la démo deà la, l’interview deaccordée par le producteuret le directeur du jeuest presque passée inaperçue.Pourtant, elle contenait des éléments intéressants.a même partagé surune photo d’un T-shirt officiel du jeu. Les inscriptions qui y figurent dévoilent des détails importants sur l’univers de la saga, notamment sur ce qui s’est produit àaprès l’incident deVoici un résumé des informations :