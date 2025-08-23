profile
Death Stranding 2
name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
other versions : PC -
obi69
obi69
obi69 > blog
L'amère déception Death Stranding 2


Avis rédigé par mes soins pour le site Gameforever.fr.
Pour lire l'article sur le site source et ainsi aider à son référencement :
https://www.gameforever.fr/death-stranding-2-on-the-beach-14657.php



Death Stranding fut une claque. Sa suite m'était aussi inattendue qu'enthousiasmante. Quel gâchis ! Passé la joie des retrouvailles de Sam et Lou et le décrochage de mâchoire quant à cette beauté graphique photoréaliste sidérante de maîtrise, quasi surnaturelle, Death Stranding 2 déçoit, douloureusement.




Hideo Kojima livre un copié/collé de son 1er jeu, l'effet de surprise en moins, l'hyper-redondance en plus. La boucle de gameplay stagne, voire régresse. Les nouveautés sont anecdotiques. Les splendides et poétiques randonnées pédestres laissent place à un truck simulator, où il faut constamment livrer, en quantité, encore et encore, et retourner au charbon et à la mine, littéralement, sans vraie raison ou plaisir.




DS donne l'impression de bosser et non de jouer; d'être le pantin d'une servitude volontaire pour un Japonais fainéant et sadique. Jamais ou presque les missions ne sont intéressantes, avec des allers et retours le long de la map, absolument inadmissibles.





Les combats ? Fades. L'histoire ? Inutile, prévisible, clichée et souvent ridicule avec des persos étonnamment et incroyablement plats.










Seuls quelques rares moments de grâce, réels et laissés à la liberté de mes explorations, sauvent ce naufrage.


PS : Quelques screens persos, car il est incontestable que le jeu est magnifique malgré tout.



























Bref : je suis Tristesse.
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/death-stranding-2-on-the-beach-14657.php
    erleerween, fuji, iglooo, burningcrimson, blondexgf, kevinmccallisterrr
    posted the 08/23/2025 at 03:10 PM by obi69
    comments (22)
    patulacci posted the 08/23/2025 at 03:19 PM
    Je rejoins ton avis : des dialogues cryptiques et un scénario vide de sens, qui confond complexité et profondeur. C'est comme si le jeu voulait absolument nous rappeler que c'est du Kojima, qui a l'air de se parler à lui même. Rarement vu un jeu qui transpire autant l'ego de son créateur.
    azaz posted the 08/23/2025 at 03:22 PM
    je te félicite car tu es honnête. Mais les trou du cul vont dire que c'est un chef d'œuvre car ils ont mis 80 balles dessus et ne veulent surtout pas regretter l'achat. Ce jeux est une déception total qui incarne l'état actuel du jv. Kojima a été obligé d'aller dans le sens des joueurs médiocres pour sortir un jeux médiocre.
    Merci pour ton test
    thejoke posted the 08/23/2025 at 04:32 PM
    Je l'ai trouvé à 40 euros y'a pas longtemps donc j'ai sauté dessus mais je viens à peine de l'installer, ça donne pas envie
    Après si ça vaut au moins l'expérience du 1 (qui pour moi est un mauvais mais une très bonne expérience) ça m'ira.
    deathegg posted the 08/23/2025 at 04:41 PM
    azaz Le seul trou du cul, il est devenu ton miroir, le ouin ouin.
    erleerween posted the 08/23/2025 at 04:48 PM
    Fini la semaine dernière avec 80h au compteur dont 70-75h que je ne regrette pas du tout.
    Ce jeu est la parfaite illustration du proverbe "le voyage est plus beau que la destination". Les dernières heures de DS2 sont un tunnel de vomi scénaristique avec twist, contre-twist, double contre-twist sortant de nul part et totalement insatisfaisant.
    J'ai aimé l'aventure, les livraisons, les paysages mais ce n'est pas comme ça que l'on raconte une histoire: en rushant le scénar' sur les trois dernières heures parce que tu n'as rien raconté pendant les 70 heures de jeu.
    hebuspsa posted the 08/23/2025 at 04:53 PM
    Perso j’en suis à 70h de jeux et j’ai retrouvé l’univers qui m’avait tant touché du 1
    roivas posted the 08/23/2025 at 06:57 PM
    je sais pas comment prendre ce test, qd je lis le résumé fait ici, j'ai l'impression qu'on parle du 1. J'ai pas fait le jeu, j'attends la version PC, je peux donc pas juger pour l'histoire et les combats mais le reste (taches a accomplir, répétitivité, etc) j'ai vraiment l'impression qu'on me parle du premier.
    solarr posted the 08/23/2025 at 07:38 PM
    Le premier jeu, je le trouvais à l'image du personnage : il en dit peu, et ça permet une certaine adulation.
    bigsnake posted the 08/23/2025 at 07:39 PM
    Je l'ai bien kiffé, arrêter de vouloir une révolution sur le gameplay quand c'est seulement le deuxième épisode. Sérieusement vous êtes assez relou et chiant sur ça .
    azaz posted the 08/23/2025 at 07:46 PM
    bigsnake mgs 2 a été une révolution au niveau du gameplay par rapport au 1 et mgs 3 a été aussi une révolution par rapport au 2...Dsl pour toi je veux pas te casser mais ton argument ne tient pas.
    bigsnake posted the 08/23/2025 at 07:48 PM
    azaz
    Il a rendu le jeu tellement plus simple plus rapide tu veux quoi de plus ?
    azaz posted the 08/23/2025 at 08:01 PM
    bigsnake ce n'est pas qu'un problème de gameplay. Lit le test là il est plutot pas mal son avis. Il est très proche de la réalité
    bigsnake posted the 08/23/2025 at 08:09 PM
    azaz
    Et l'histoire je le prend pour une partie 2 et oui c'est prévisible depuis le début mais j'ai bien kiffé . Pour moi Tomorrow est le meilleur personnage. Après j'ai fait en ligne droite (40H malgré tout) et j'ai pas eu cette impression là .
    tripy73 posted the 08/23/2025 at 08:41 PM
    En tout cas après avoir vu certains joueurs s'extasier devant le rendu et les combat de fin WTF, plus personne n’en parle, pas l'impression qu'il est autant marqué les joueurs que le 1 et ton test à l'air de confirmer ce ressenti.
    cyr posted the 08/23/2025 at 09:11 PM
    tripy73 tu sais les mecs donne leur avis meme pas 24 heure apres l'achat, pour dire de la bêtise.

    Mais parfois je me dit, que c'est plus pour dire allez y acheter le bordel, il faut qu'il soir numéro 1 des chartz.

    Vu comment aujourd'hui c'est comme ci il étais pas sortie, je sais pas niveaux ventes ou il se trouve, mais j'aimerais bien connaître le pourcentage de trophée de pour ceux qui l'on réellement terminer..
    nox31 posted the 08/24/2025 at 12:29 AM
    Je respecte le travail de rédaction du test mais je trouve ça tellement stupide de dire que l’histoire est inutile et vide. Peut-être qu'elle ne t'a pas touché ou que tu ne l'as pas bien comprise (ca ou le message qu'elle veut sfaire passer. On a la puissance narrative d'un alchimiste de Coelho dans un periple initiaque d’affrontement du deuil. Et dire que tout est prévisible est tout simplement faux. Que tu n'ais pas aimé je peux comprendre, mais il ne faut pas inventer ou ajouter des arguments subversifs (et fallacieux) seulement pour donner du corps et de la fausse profondeur à ton test.

    Étant moi même un ancien rédacteur de tests, j'ai du mal à concevoir ça.
    Mais c'est le propre d'un test que de diviser. Bon courage pour ton site en tout cas.
    bigsnake posted the 08/24/2025 at 06:34 AM
    cyr
    Le pourcentage c'est 36,9 . Un tier dont moi l'ont terminé.
    thedoctor posted the 08/24/2025 at 06:42 AM
    Même principe que le 1, tu l'aimes, ou le déteste.
    ippoyabukiki posted the 08/24/2025 at 07:56 AM
    Pourquoi vouloir qu'on ait tous toujours le meme avis ?
    Faudrait ne pas aimer DS 2 mais adorer clair obscur et dark soul.
    Et bien non, il existe aussi d'autres personnes qui ne partagent pas vaut gout et ne cherche pas à ce qu'il y ait un consensus sur tout.
    Je ne dis pas ca pour l'auteur de l'article qui ne fait qu'exposer son avis, mais pour une partie des commentaires
    hatefield posted the 08/24/2025 at 08:36 AM
    En vrai le problème du jeu, c'est que le gameplay du camion n'a aucun intérêt. Moi qui est des centaines d'heures de jeu sur SnowRunner, y'avait moyen de faire autre chose.
    vyse posted the 08/24/2025 at 09:13 AM
    deathegg je te jure la il est bien il a du grain a moudre pour venir pleurnicher..
    tripy73 posted the 08/24/2025 at 11:44 AM
    cyr : c'est ça, toujours marrant de voir les joueurs s'extasier sur n'importe quel jeu après seulement quelques heures de jeu, c'est pas comme si beaucoup de jeux mettent le paquet au début puis finissent souvent par s'essouffler sur la longueur...
