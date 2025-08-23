Death Stranding fut une claque. Sa suite m'était aussi inattendue qu'enthousiasmante. Quel gâchis ! Passé la joie des retrouvailles de Sam et Lou et le décrochage de mâchoire quant à cette beauté graphique photoréaliste sidérante de maîtrise, quasi surnaturelle, Death Stranding 2 déçoit, douloureusement.

Hideo Kojima livre un copié/collé de son 1er jeu, l'effet de surprise en moins, l'hyper-redondance en plus. La boucle de gameplay stagne, voire régresse. Les nouveautés sont anecdotiques. Les splendides et poétiques randonnées pédestres laissent place à un truck simulator, où il faut constamment livrer, en quantité, encore et encore, et retourner au charbon et à la mine, littéralement, sans vraie raison ou plaisir.

DS donne l'impression de bosser et non de jouer; d'être le pantin d'une servitude volontaire pour un Japonais fainéant et sadique. Jamais ou presque les missions ne sont intéressantes, avec des allers et retours le long de la map, absolument inadmissibles.

Les combats ? Fades. L'histoire ? Inutile, prévisible, clichée et souvent ridicule avec des persos étonnamment et incroyablement plats.

Seuls quelques rares moments de grâce, réels et laissés à la liberté de mes explorations, sauvent ce naufrage.