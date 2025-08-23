Avis rédigé par mes soins pour le site Gameforever.fr.
https://www.gameforever.fr/death-stranding-2-on-the-beach-14657.php
Death Stranding fut une claque. Sa suite m'était aussi inattendue qu'enthousiasmante. Quel gâchis ! Passé la joie des retrouvailles de Sam et Lou et le décrochage de mâchoire quant à cette beauté graphique photoréaliste sidérante de maîtrise, quasi surnaturelle, Death Stranding 2 déçoit, douloureusement.
Hideo Kojima livre un copié/collé de son 1er jeu, l'effet de surprise en moins, l'hyper-redondance en plus. La boucle de gameplay stagne, voire régresse. Les nouveautés sont anecdotiques. Les splendides et poétiques randonnées pédestres laissent place à un truck simulator, où il faut constamment livrer, en quantité, encore et encore, et retourner au charbon et à la mine, littéralement, sans vraie raison ou plaisir.
DS donne l'impression de bosser et non de jouer; d'être le pantin d'une servitude volontaire pour un Japonais fainéant et sadique. Jamais ou presque les missions ne sont intéressantes, avec des allers et retours le long de la map, absolument inadmissibles.
Les combats ? Fades. L'histoire ? Inutile, prévisible, clichée et souvent ridicule avec des persos étonnamment et incroyablement plats.
Seuls quelques rares moments de grâce, réels et laissés à la liberté de mes explorations, sauvent ce naufrage.
PS : Quelques screens persos, car il est incontestable que le jeu est magnifique malgré tout.
Bref : je suis Tristesse.
Merci pour ton test
Après si ça vaut au moins l'expérience du 1 (qui pour moi est un mauvais mais une très bonne expérience) ça m'ira.
Ce jeu est la parfaite illustration du proverbe "le voyage est plus beau que la destination". Les dernières heures de DS2 sont un tunnel de vomi scénaristique avec twist, contre-twist, double contre-twist sortant de nul part et totalement insatisfaisant.
J'ai aimé l'aventure, les livraisons, les paysages mais ce n'est pas comme ça que l'on raconte une histoire: en rushant le scénar' sur les trois dernières heures parce que tu n'as rien raconté pendant les 70 heures de jeu.
Il a rendu le jeu tellement plus simple plus rapide tu veux quoi de plus ?
Et l'histoire je le prend pour une partie 2 et oui c'est prévisible depuis le début mais j'ai bien kiffé . Pour moi Tomorrow est le meilleur personnage. Après j'ai fait en ligne droite (40H malgré tout) et j'ai pas eu cette impression là .
Mais parfois je me dit, que c'est plus pour dire allez y acheter le bordel, il faut qu'il soir numéro 1 des chartz.
Vu comment aujourd'hui c'est comme ci il étais pas sortie, je sais pas niveaux ventes ou il se trouve, mais j'aimerais bien connaître le pourcentage de trophée de pour ceux qui l'on réellement terminer..
Étant moi même un ancien rédacteur de tests, j'ai du mal à concevoir ça.
Mais c'est le propre d'un test que de diviser. Bon courage pour ton site en tout cas.
Le pourcentage c'est 36,9 . Un tier dont moi l'ont terminé.
Faudrait ne pas aimer DS 2 mais adorer clair obscur et dark soul.
Et bien non, il existe aussi d'autres personnes qui ne partagent pas vaut gout et ne cherche pas à ce qu'il y ait un consensus sur tout.
Je ne dis pas ca pour l'auteur de l'article qui ne fait qu'exposer son avis, mais pour une partie des commentaires