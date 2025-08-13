Bonne nouvelle pour ceux que veulent essayer Death Stranding 2.
Un "offre à l'essai" sera bientôt disponible pour les membres du PlayStation Plus.
Les membres du PlayStation Premium pourront quand à eux essayer le jeu pendant 5 heures.
Pas de date pour le moment.
https://x.com/KojiPro2015_EN/status/1955663507518529984
posted the 08/13/2025 at 06:39 PM by ouroboros4
Après, c’est un jeu où chaque étoile de relation avec les nombreux « preppers » (pnj) appore quasi systématiquement un objet modificateur de gameplay (véhicule, déplacement, construction, capacité, arme, défense, support). Après 100h, on peut sans spoiler se retrouver dans les mêmes situations que ce l’on peut voir dans l’anime kaiju number eight
http://automaton-media.com/en/news/playstation-publishes-recipe-for-death-stranding-2-cryptobiotes/