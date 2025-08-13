profile
Death Stranding 2
name : Death Stranding 2
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Kojima Productions
genre : action-aventure
other versions : PC -
Death Stranding 2 : vous pourrez bientôt "essayer" le jeu


Bonne nouvelle pour ceux que veulent essayer Death Stranding 2.
Un "offre à l'essai" sera bientôt disponible pour les membres du PlayStation Plus.

Les membres du PlayStation Premium pourront quand à eux essayer le jeu pendant 5 heures.


Pas de date pour le moment.

https://x.com/KojiPro2015_EN/status/1955663507518529984
    akinen posted the 08/13/2025 at 06:49 PM
    Un bon moyen de tester la first hour. Elle présente les fondamentaux du gameplay globale.

    Après, c’est un jeu où chaque étoile de relation avec les nombreux « preppers » (pnj) appore quasi systématiquement un objet modificateur de gameplay (véhicule, déplacement, construction, capacité, arme, défense, support). Après 100h, on peut sans spoiler se retrouver dans les mêmes situations que ce l’on peut voir dans l’anime kaiju number eight
    keiku posted the 08/13/2025 at 07:04 PM
    en lisant le titre j'ai cru que tu allais parler de cette news :

    http://automaton-media.com/en/news/playstation-publishes-recipe-for-death-stranding-2-cryptobiotes/
    rendan posted the 08/13/2025 at 07:49 PM
    Il se vend tellement pas mdrrrr Bientôt il est offert
    thekingofpop posted the 08/13/2025 at 08:00 PM
    ha bon il est sorti complément zapper.
    kisukesan posted the 08/13/2025 at 08:21 PM
    On a des retours sur les chiffres de ventes ?
