Cette première approche de Ninja Gaiden 4 nous est tout d’abord apparue assez hostile envers notre inexpérience de l’univers. Rien ne parait vouloir donner du contexte et du narratif aux nouveaux joueurs. Il faudra donc attendre de voir l’intégralité de la narration pour voir si elle se suffit à elle-même en tant que point d’entrée dans la série ou s’il sera nécessaire de faire ses devoirs avant de lancer le jeu. Du côté du gameplay, le plaisir vient assez rapidement. Bien que très classique dans son exploration, le jeu propose des affrontements dynamiques, plaisants, mais aussi assez exigeants. Bien que le jeu nous explique les différentes options offensives et défensives qui s’offrent à nous, les adversaires ne nous feront pas de cadeaux. Les nouveaux joueurs et qui plus est néophytes du genre risquent de se casser quelques dents, en particulier contre les boss. Quelques questions et doutes subsistent, mais nous conservons de bonnes premières impressions sur ce Ninja Gaiden 4.

Avec Ninja Gaiden 4, PlatinumGames a clairement réussi à capter l’essence de la licence et de ses combats viscéraux, tout en y ajoutant sa propre patte. Le studio sait y faire avec les beat’em all, il suffit de jeter un œil à son pedigree pour s’en convaincre. Un Ninja Gaiden par PlatinumGames était un fantasme de fan et ce quatrième épisode nous montre que c’était finalement une évidence. La licence et le studio se sont merveilleusement bien trouvés et l’on espère clairement que le mariage va durer. Et ça, je peux le dire qu’après quatre petites heures de jeu, il me tarde donc clairement de le voir dans son ensemble. J’espère simplement que PlatinumGames se lâchera réellement, et que la caméra ne gâchera pas trop la fête puisqu’il serait étonnant de la voir être corrigée d’ici la sortie. Mais en l’état, même si ces quelques défauts persistent, on tient certainement là l’un des meilleurs Ninja Gaiden, et assurément un grand beat’em all.