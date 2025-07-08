Aujourd'hui je vais me faire Ban par Link49, je vais atomiser un jeu NS2.
Enfin Ascuns va le faire a ma place.
Résumé : Nintendo aime pas les joueurs Online, aiment pas le marchamading, aime pas donner le choix aux joueurs.
Et les joueurs se débrouillent tout seuls, come d'hab chez Nintendo.
Sinon le jeu est sympa a regarder.
Surtout que le fun est sa première qualité a MKW
La plupart des pro S seraient déjà porté disparu
Une énorme déception.
Maintenant que cela ait dit, on peut venir apporter des critiques pertinentes qui auraient dû être la base d'un titre ou d'un texte dans une vignette d'un influenceur à +200k d'abonnés, comme par exemple le manque de personnalisation en ligne.
Le problème du mode Survie, si bien placé, qu'un joueur dans les derniers positions peut esquiver l'éclair et être premier avec champi dorée ne va pas se résoudre facilement. Modifier la RNG ou supprimez ces objets empêcherait de vrai joueurs fair play d'avoir un avantage, changer le placement où on obtient ces objets peut aussi avoir de conséquences sur les joueurs mieux placés.
Faudra apporter des éléments des critiques plus pertinente comme le retour des lobby personnalisables de MK8 (et en mieux), et laisser le chao du mode de base faire sa propre histoire.
Le mode VS, là il n'y a pas 36 milles solution : faut garantir au moins 1 course sans routes sur les 4 options à choisir, et le reste c'est simplement de la démocratie.