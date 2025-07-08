profile
Mario Kart World
9
Likers
name : Mario Kart World
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : course
profile
darkxehanort94
9
Likes
Likers
darkxehanort94
all
Nintendo a saboté Mario Kart World ! (Ascuns)
Aujourd'hui je vais me faire Ban par Link49, je vais atomiser un jeu NS2.

Enfin Ascuns va le faire a ma place.



Résumé : Nintendo aime pas les joueurs Online, aiment pas le marchamading, aime pas donner le choix aux joueurs.

Et les joueurs se débrouillent tout seuls, come d'hab chez Nintendo.

Sinon le jeu est sympa a regarder.
    
    
    
    posted the 08/07/2025 at 03:11 PM by darkxehanort94
    comments (14)
    masharu posted the 08/07/2025 at 03:15 PM
    "Le fun est interdit" non, Mario Kart World est fun. C'est juste qu'il manque des options face à des jeux comme Mario Kart Wii et 8, c'est ça la critique.
    ducknsexe posted the 08/07/2025 at 03:20 PM
    Le fun est interdit merci pour cette eclat de rire

    Surtout que le fun est sa première qualité a MKW
    kikoo31 posted the 08/07/2025 at 03:21 PM
    Si tu pouvais te faire ban par le lutin vert
    La plupart des pro S seraient déjà porté disparu
    altendorf posted the 08/07/2025 at 03:24 PM
    sonilka posted the 08/07/2025 at 03:25 PM
    masharu tout dépend la définition que l'on donne de fun. Un jeu avec un équilibrage aussi bancal est tout sauf fun à mes yeux. Quand dans ton jeu une partie des joueurs fait en sorte de ralentir pour obtenir l'item le plus craqué du jeu (l'éclair) c'est tout sauf fun. Au dela de la décision de Nintendo de MàJ la fonction aléatoire en mode course, c'est tout le système d'équilibrage d'items qui est à revoir. C'est juste pas possible de voir presque toutes les parties se jouer sur le déclenchement (ou non) d'un item.
    akinen posted the 08/07/2025 at 03:27 PM
    C’est un party game pour moi donc je ne lui trouve aucun défaut. J’suis content qu’il y ai constamment du chamboulement.
    sdkios posted the 08/07/2025 at 03:30 PM
    Faut savoir qu'ascuns est plutot un pro-N a la base. Meme si il touche plus a tout ce qui est pokemon surtout, c'est toujours les machines qu'il a le plus mit en avant
    benichou posted the 08/07/2025 at 03:30 PM
    1ere MK sur lequel je me suis fait vraiment chier alors que je ne compte plus les centaines heures passées sur tous les épisodes précédents (switch wii 3ds ds…).
    Une énorme déception.
    egguibs posted the 08/07/2025 at 03:44 PM
    Chiant comme la mort ce Mario kart
    51love posted the 08/07/2025 at 04:03 PM
    sonilka attends Nintendo a fait un patch qui augmente la probabilité de tomber sur un 3 lap en online de 2%
    ducknsexe posted the 08/07/2025 at 04:07 PM
    Une tuerie MKW 86%
    masharu posted the 08/07/2025 at 04:10 PM
    sonilka Le jeu est fun malgré tout donc la vignette est fausse, ou si tu préfère une partie des joueurs (dont ceux qui critiquent le jeu aussi) trouve le jeu fun et c'est suffisant pour dire que c'est fallacieux.

    Maintenant que cela ait dit, on peut venir apporter des critiques pertinentes qui auraient dû être la base d'un titre ou d'un texte dans une vignette d'un influenceur à +200k d'abonnés, comme par exemple le manque de personnalisation en ligne.

    Le problème du mode Survie, si bien placé, qu'un joueur dans les derniers positions peut esquiver l'éclair et être premier avec champi dorée ne va pas se résoudre facilement. Modifier la RNG ou supprimez ces objets empêcherait de vrai joueurs fair play d'avoir un avantage, changer le placement où on obtient ces objets peut aussi avoir de conséquences sur les joueurs mieux placés.

    Faudra apporter des éléments des critiques plus pertinente comme le retour des lobby personnalisables de MK8 (et en mieux), et laisser le chao du mode de base faire sa propre histoire.

    Le mode VS, là il n'y a pas 36 milles solution : faut garantir au moins 1 course sans routes sur les 4 options à choisir, et le reste c'est simplement de la démocratie.
    thelastone posted the 08/07/2025 at 05:01 PM
    Pendant ce temps je m'éclate dessus avec tout le monde.
    chronokami posted the 08/07/2025 at 05:12 PM
    ce genre de titre c'est plus possible
