Je lis un article ce matin sur gamekult (lien en bas). Des joueurs se posent des questions sur l'intéret et les ambitions de Mafia the old country car le jeu a un prix "faible" de 49.99 euros au lieu d'un gros 79.99 euros.
Du coup ça me fait penser à toutes les personnes sur gamekyo qui geulent après les prix ! Mais en réalité comprenez qu'un jeu a petit prix va être considéré par le grand public (donc l'immense majorité) comme un jeu à petit budget ou très court. Et ça peut être problématique pour les ventes !
Alors je vois déjà arriver l'exemple clair obscur, mais la différence entre ce jeu et un jeu d'une licence connue, c'est que tout le "marketing" est basé sur un jeu fait par "une petite équipe française". Donc le prix, les attentes etc... sont calées sur ça.
Si le jeu avait été Ubisoft ou Square enix, il y aurait eu de grandes chances que les attentes auraient été différentes et donc les critiques aussi.
Tout ça pour dire qu'un prix c'est surtout un placement sur le marché.
https://www.gamekult.com/actualite/mafia-the-old-country-n-est-pas-cher-mais-pas-tres-court-pour-autant-3050865007.html
tags :
posted the 08/07/2025 at 09:10 AM by ippoyabukiki
Alors s il est vendu à un prix plus abordable, ça ne sera pas moi qui lui crachera dessus.
va être considéré par le grand public...
Je suis pas vraiment d'accord. Tous comme sur Gamekyo on représente une minorité, Nick Baynes (2K) répond a une partie du public, qui est une également une minorité. Aujourd'hui le grand public (donc l'immense majorité) c'est celui qui connait pas grand chose au jeux vidéo, qui traine pas sur les forums et site d'actu spécialisé et qui se pose pas se genre de question. Donc pour moi, en mettant un prix plus faible c'est aussi attirer plus facilement le grand public.
Tous ça pour dire chacun a sa philosophie commerciale : plus chère mais moins de vente, moins chère mais plus de vente et je m'en fou tous le monde achètera mon jeux quelque soit le prix
(en fait c'est le prix normal d'un JV hein)
(ça ne vous fait pas réaliser que les gros studios et leurs IP vendues 80 balles c'est de la grosse arnaque ?)
T'es vraiment en train de comparer le prix de vente d'un jeu qui a couté dans les 30 millions d'euros avec le prix de ventes de jeux des gros studios qui coutent 300 millions, pour les plus gros ? Sérieusement ???
Logiquement, un jeu qui coute 10 fois plus cher à développer devrait être facturé 10 fois plus, soit .... 500 euros. Ou inversement, Clair obscur devrait être logiquement facturé 10 fois moins cher qu'un AAA soit.... 8 euros...
Et si finalement c'était l'éditeur de Clair Obsur qui nous arnaquait ???
Quand on voit la gueule justement des AAA de Ubisoft etc, je dirais personnellement que c'est le contraire pour ma part : je fais TRES attention à ce que j'achète quand c'est un jeu à 79€ et, je laisse plus souvent sa chance malgré des défauts relevés, à des jeux moins chers (notamment les jeux indé).
Pour moi, il faut un quasi "sans faute" pour justifier en 2025 un prix aussi haut, et je le dis sans bégayer : très peu de jeux méritent ce prix là, on a eu ce long débat récemment avec la sortie de la Switch 2 et de ses exclues à 79/89€.
Quand tu dis que "ça peut être problématique pour les ventes" (en parlant d'un jeu moins cher), j'attends de voir les statistiques qui vont dans ce sens, car j'en doute fortement. Et oui, Clair Obscur, en effet, contredit complètement cela, et il n'est pas le seul (Hades, etc).
Donc non le prix pour moi a juste un rapport avec ce que les gens veulent bien donner pour le jeu, donc plus le prix de départ est bas, mieux il se vendra sur son début de vie et pas sur la durée, et inversément plus un prix est haut, plus il risque d'attendre les promos (parfois donc bien moins cher) pour se vendre
mais dans tous les cas le prix influence l'achat c'est un fait...
Une daube peut etre vendu 70€, et un excellent titre pour 20€....
Ceci dit c'est marrant de lire ça.
keiku publié le 07/08/2025 à 12:48
bah je sais pas elden ring était vendu a petit prix et a dépasser les 25 millions...
Lancer a 70€ t'apelle ça p'tit prix ?
Il y a un prix au dessus duquel il ne faut pas être mais aussi un prix en dessous duquel il ne faut pas être
Quand tu veux tout à bon prix, et que tout veau tue.
Donc si les gens achètent en fonction du prix, c'est qu'ils sont de grox veaux de la LCI.
Pas la TV qui abrutit, l'autre : la ligue des connard(es) internationaux.
Qu'on leur balance une tarification spéciale : la PS6 Pro à 1200 euros, la NS3 à 800. Les jeux à 100 euros.
"Car je l'ai dit jadis à dix de mes disciples" : l'esprit de 90 aujourd'hui se dissipe.
Mais pzr exemple pour le cinema, en moyenne les français vont voir 1 film par an.
Bien entendu c'est la moyenne française et dans les grandes villes c'est beaucoup plus. Et encore plus à paris
negan pardon, 54.99 exactement en préco , j'ai encore la facture
Franchement, je te le disais plus haut, je suis BCP plus regardant sur les jeux vendus plein pot, car quand on voit les dernières "arnaques" en date (Sparking Zero, etc), la douille passe bcp moins bien à ce prix là, je trouve.
Clair Obscur, j'ai kiffé dès la présentation du jeu, la toute première fois, à cause du système de tour à tour "dynamique" / avec des parry. Rien à faire, honnêtement, du nombre de gars dans leur team. Mais je comprends que ça puisse compter pour certaines personnes. Pas pour moi.
Les jeux, day one, sont bien moins chers en général (Wuchang était à 33€ par exemple), et on a tout le confort du PC pour bcp de choses (choix de la manette qu'on veut / clavier souris au besoin / mods / facile de faire de mettre de côté une sauvegarde en 2 clics / etc)
Va falloir vous le dire a chaque fois que les arrangement que vous avez avec Amazon et compagnie ne compte pas ?
Quand un jeu est vendu 70 ou 80 Day One c'est le prix officiel, donc non ER n'est pas vendu a petit prix.
negan bein si ca compte... je me fous du prix officiel, le seule chose qui m'importe c'est le prix que je paye, les raisons derrière rien a carré, mais vu que énormément de monde de toute facon l'ont pris sur amazon ca ne change rien a l'affaire... s'il avait été a 70 boule en préco je l'aurais pas pris, il était a moins de 60 je l'ai acheter, c'est pas plus compliquer que ca