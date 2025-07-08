profile
Mafia : The Old Country
0
Likers
name : Mafia : The Old Country
platform : Playstation 5
editor : Take Two Interactive
developer : N.C
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
ippoyabukiki
0
Like
Likers
ippoyabukiki
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 16
visites since opening : 25061
ippoyabukiki > blog
Prix d'un jeu et intéret
Je lis un article ce matin sur gamekult (lien en bas). Des joueurs se posent des questions sur l'intéret et les ambitions de Mafia the old country car le jeu a un prix "faible" de 49.99 euros au lieu d'un gros 79.99 euros.

Du coup ça me fait penser à toutes les personnes sur gamekyo qui geulent après les prix ! Mais en réalité comprenez qu'un jeu a petit prix va être considéré par le grand public (donc l'immense majorité) comme un jeu à petit budget ou très court. Et ça peut être problématique pour les ventes !

Alors je vois déjà arriver l'exemple clair obscur, mais la différence entre ce jeu et un jeu d'une licence connue, c'est que tout le "marketing" est basé sur un jeu fait par "une petite équipe française". Donc le prix, les attentes etc... sont calées sur ça.

Si le jeu avait été Ubisoft ou Square enix, il y aurait eu de grandes chances que les attentes auraient été différentes et donc les critiques aussi.

Tout ça pour dire qu'un prix c'est surtout un placement sur le marché.

https://www.gamekult.com/actualite/mafia-the-old-country-n-est-pas-cher-mais-pas-tres-court-pour-autant-3050865007.html
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    churos45
    posted the 08/07/2025 at 09:10 AM by ippoyabukiki
    comments (30)
    fan2jeux posted the 08/07/2025 at 09:18 AM
    Ah mais ça, je m en fous de l avis des autres. Ce sont mes gouts en priorité, mon fun.
    Alors s il est vendu à un prix plus abordable, ça ne sera pas moi qui lui crachera dessus.
    ippoyabukiki posted the 08/07/2025 at 09:31 AM
    fan2jeux est ce que tu as l'intention de prendre Mafia old country ? Moi il me tente mais comme il y a aucun test de dispo ... j'aiemrais juste en lire 2/3 vite fait pour me tenter ou non (sans forcément regarder la note, juste qu'on me décrive comment se déroule le jeu)
    shirou posted the 08/07/2025 at 09:33 AM
    Des joueurs se posent des question...

    va être considéré par le grand public...


    Je suis pas vraiment d'accord. Tous comme sur Gamekyo on représente une minorité, Nick Baynes (2K) répond a une partie du public, qui est une également une minorité. Aujourd'hui le grand public (donc l'immense majorité) c'est celui qui connait pas grand chose au jeux vidéo, qui traine pas sur les forums et site d'actu spécialisé et qui se pose pas se genre de question. Donc pour moi, en mettant un prix plus faible c'est aussi attirer plus facilement le grand public.

    Tous ça pour dire chacun a sa philosophie commerciale : plus chère mais moins de vente, moins chère mais plus de vente et je m'en fou tous le monde achètera mon jeux quelque soit le prix
    benbenleader posted the 08/07/2025 at 10:03 AM
    Et sinon l'exemple "Clair Obscur" ça ne vous ouvre pas les yeux ? Un jeu "AA" à prix décent (en fait c'est le prix normal d'un JV hein) de cette qualité ça ne vous fait pas réaliser que les gros studios et leurs IP vendues 80 balles c'est de la grosse arnaque ?
    defcon5 posted the 08/07/2025 at 10:25 AM
    benbenleader
    (en fait c'est le prix normal d'un JV hein)
    (ça ne vous fait pas réaliser que les gros studios et leurs IP vendues 80 balles c'est de la grosse arnaque ?)

    T'es vraiment en train de comparer le prix de vente d'un jeu qui a couté dans les 30 millions d'euros avec le prix de ventes de jeux des gros studios qui coutent 300 millions, pour les plus gros ? Sérieusement ???

    Logiquement, un jeu qui coute 10 fois plus cher à développer devrait être facturé 10 fois plus, soit .... 500 euros. Ou inversement, Clair obscur devrait être logiquement facturé 10 fois moins cher qu'un AAA soit.... 8 euros...
    Et si finalement c'était l'éditeur de Clair Obsur qui nous arnaquait ???
    ioda posted the 08/07/2025 at 10:28 AM
    benbenleader Oses-tu remettre en question les 90€ du petit artisan qui a pondu un Mario Kart World dantesque Juste pour jouer avec une vache dans un kart ca les mérites.
    mercure7 posted the 08/07/2025 at 10:42 AM
    Franchement, y a des gens qui esquivent des jeux "moins chers" par peur d'un manque de qualité ?

    Quand on voit la gueule justement des AAA de Ubisoft etc, je dirais personnellement que c'est le contraire pour ma part : je fais TRES attention à ce que j'achète quand c'est un jeu à 79€ et, je laisse plus souvent sa chance malgré des défauts relevés, à des jeux moins chers (notamment les jeux indé).

    Pour moi, il faut un quasi "sans faute" pour justifier en 2025 un prix aussi haut, et je le dis sans bégayer : très peu de jeux méritent ce prix là, on a eu ce long débat récemment avec la sortie de la Switch 2 et de ses exclues à 79/89€.

    Quand tu dis que "ça peut être problématique pour les ventes" (en parlant d'un jeu moins cher), j'attends de voir les statistiques qui vont dans ce sens, car j'en doute fortement. Et oui, Clair Obscur, en effet, contredit complètement cela, et il n'est pas le seul (Hades, etc).
    keiku posted the 08/07/2025 at 10:48 AM
    bah je sais pas elden ring était vendu a petit prix et a dépasser les 25 millions...

    Donc non le prix pour moi a juste un rapport avec ce que les gens veulent bien donner pour le jeu, donc plus le prix de départ est bas, mieux il se vendra sur son début de vie et pas sur la durée, et inversément plus un prix est haut, plus il risque d'attendre les promos (parfois donc bien moins cher) pour se vendre

    mais dans tous les cas le prix influence l'achat c'est un fait...
    keiku posted the 08/07/2025 at 10:50 AM
    ioda sauf que comme ont l'a vu sur les chiffre hors bundle les vente de mario kart sont pas ouf
    cyr posted the 08/07/2025 at 10:52 AM
    Le temps que tu peut passer sur un jeux n'est pas proportionnelle au prix. Ni le fun.

    Une daube peut etre vendu 70€, et un excellent titre pour 20€....


    Ceci dit c'est marrant de lire ça.
    negan posted the 08/07/2025 at 10:56 AM
    keiku
    keiku publié le 07/08/2025 à 12:48
    bah je sais pas elden ring était vendu a petit prix et a dépasser les 25 millions...

    Lancer a 70€ t'apelle ça p'tit prix ?
    mercure7 posted the 08/07/2025 at 11:03 AM
    keiku Oui si on regarde également Wuchang, vendu 59€, qui a déjà écoulé quasi 1M de jeux depuis son lancement fin juillet, je doute très fort qu'un prix moins fort soit "problématique pour les ventes", au contraire même
    wazaaabi posted the 08/07/2025 at 11:24 AM
    Ça s’appelle le prix psychologique
    Il y a un prix au dessus duquel il ne faut pas être mais aussi un prix en dessous duquel il ne faut pas être
    skk posted the 08/07/2025 at 11:43 AM
    Les gens achètent plus facilement des pralines à prix élevées qu'à bas prix. C'est un biais psychologique.
    solarr posted the 08/07/2025 at 11:54 AM
    Ah parce que 50 euros c'est abordable ?

    Quand tu veux tout à bon prix, et que tout veau tue.

    Donc si les gens achètent en fonction du prix, c'est qu'ils sont de grox veaux de la LCI.
    Pas la TV qui abrutit, l'autre : la ligue des connard(es) internationaux.

    Qu'on leur balance une tarification spéciale : la PS6 Pro à 1200 euros, la NS3 à 800. Les jeux à 100 euros.

    "Car je l'ai dit jadis à dix de mes disciples" : l'esprit de 90 aujourd'hui se dissipe.
    keiku posted the 08/07/2025 at 11:57 AM
    negan 50 euro day one
    mercure7 posted the 08/07/2025 at 12:01 PM
    Quelqu'un devrait arrêter de ravitailler Solarr en prod' . . .
    keiku posted the 08/07/2025 at 12:04 PM
    mercure7 si le prix conseillé passait a 50 euro, je doublerais facilement ma consomation de jeu, le soucis des prix trop élever c'est que j'attend que ca baisse et plus je dois attendre, plus je veux que la baisse de prix soit grande, résultat un jeu que j'aurais acheter facilement 50 euro day one, je fini par l'acheter 10 euro 2 ans plus tard, quand j'achète parce que parfois tellement de temps est passé que le jeu ne me donne même plus envie car entre temps j'aurais vu des video et je me serais fait spoiler le titre
    ippoyabukiki posted the 08/07/2025 at 12:55 PM
    ioda je ne joue pas avec une vacve mais avec une taupe et oui ca les merite
    ippoyabukiki posted the 08/07/2025 at 12:56 PM
    mercure7 d'accord, merci pour ton avis (au moins toi tu le détail) mais pour clair obscur, si ca avait ete fait par un gros studio, aurais tu accepté ses defauts ? N'est on pas plus coulant car ca provient d'un petit studio et au final c'est un pej la stratégie marketing du jeu (on est un petit studio, soutenez nous)
    ippoyabukiki posted the 08/07/2025 at 12:58 PM
    wazaaabi tout à fait, on l'apprend en marketing. Mon M1 commence à dater donc je ne me souvenais plus du terme (pourtant tres simple...)
    negan posted the 08/07/2025 at 01:00 PM
    keiku 70€ Day One pas 50
    ippoyabukiki posted the 08/07/2025 at 01:01 PM
    keiku n'oublie pas que toi tu es un gros consommateur mais que globalement les gens vont pas acheter plus de 4 jeux par an. Je vais regarder la moyenne.
    Mais pzr exemple pour le cinema, en moyenne les français vont voir 1 film par an.
    Bien entendu c'est la moyenne française et dans les grandes villes c'est beaucoup plus. Et encore plus à paris
    keiku posted the 08/07/2025 at 01:11 PM
    ippoyabukiki la moyenne du grand publique c'est environs 11 jeux par gen (bien moins des 4 par ans),et c'est pas ces gens qui font vivre les console sauf s'il bouffe au dlc, mais ce n'est pas eux qui contribue en tout cas au vente software


    negan pardon, 54.99 exactement en préco , j'ai encore la facture
    mercure7 posted the 08/07/2025 at 01:12 PM
    ippoyabukiki J'ai pris Triangle Strategy par SE, le prix était "plus bas" qu'un AAA, et ça a été ok pour moi, le jeu était très bon qui plus est, malgré qqs défauts.

    Franchement, je te le disais plus haut, je suis BCP plus regardant sur les jeux vendus plein pot, car quand on voit les dernières "arnaques" en date (Sparking Zero, etc), la douille passe bcp moins bien à ce prix là, je trouve.

    Clair Obscur, j'ai kiffé dès la présentation du jeu, la toute première fois, à cause du système de tour à tour "dynamique" / avec des parry. Rien à faire, honnêtement, du nombre de gars dans leur team. Mais je comprends que ça puisse compter pour certaines personnes. Pas pour moi.
    mercure7 posted the 08/07/2025 at 01:16 PM
    keiku Oui c'est un des GROS arguments pour moi, qui m'a fait transitionner à 90% sur PC (hors exclues Nintendo, etc, donc)

    Les jeux, day one, sont bien moins chers en général (Wuchang était à 33€ par exemple), et on a tout le confort du PC pour bcp de choses (choix de la manette qu'on veut / clavier souris au besoin / mods / facile de faire de mettre de côté une sauvegarde en 2 clics / etc)
    negan posted the 08/07/2025 at 01:19 PM
    keiku Le prix était de 70 Euros Day One.

    Va falloir vous le dire a chaque fois que les arrangement que vous avez avec Amazon et compagnie ne compte pas ?

    Quand un jeu est vendu 70 ou 80 Day One c'est le prix officiel, donc non ER n'est pas vendu a petit prix.
    keiku posted the 08/07/2025 at 01:23 PM
    mercure7 bein j'ai décider cette gen que je passerais au pc la gen suivante... la seule raison pour laquelle j'ai pris en vrai une ps5 (a 400 euro, vu que je voulais pas mettre plus) c'est pour la rétrocompatibilité physique, mais vu que sony ne semble même plus vouloir faire l'effort de ca, je n'ai plus aucune raison de rester chez eux pour la suite...

    negan bein si ca compte... je me fous du prix officiel, le seule chose qui m'importe c'est le prix que je paye, les raisons derrière rien a carré, mais vu que énormément de monde de toute facon l'ont pris sur amazon ca ne change rien a l'affaire... s'il avait été a 70 boule en préco je l'aurais pas pris, il était a moins de 60 je l'ai acheter, c'est pas plus compliquer que ca
    fritesmayo76 posted the 08/07/2025 at 01:31 PM
    Vu le studio d'ou vient le jeu même gratos j'y touche pas, ils m'ont eu avec mafia 3 qui était blindé de bug, aucune confiance en eux.
    keiku posted the 08/07/2025 at 01:32 PM
    negan et même sur steam il était pas a 70 , de plus le prix officiel ca n'existe pas, c'est le prix conseillé, car même entre le version ps4 comprenant l'upgrade ps5 (la version que j'ai prise) et la version ps5 il y avait "officielement" 10 euro de différence
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo