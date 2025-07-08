Je lis un article ce matin sur gamekult (lien en bas). Des joueurs se posent des questions sur l'intéret et les ambitions de Mafia the old country car le jeu a un prix "faible" de 49.99 euros au lieu d'un gros 79.99 euros.



Du coup ça me fait penser à toutes les personnes sur gamekyo qui geulent après les prix ! Mais en réalité comprenez qu'un jeu a petit prix va être considéré par le grand public (donc l'immense majorité) comme un jeu à petit budget ou très court. Et ça peut être problématique pour les ventes !



Alors je vois déjà arriver l'exemple clair obscur, mais la différence entre ce jeu et un jeu d'une licence connue, c'est que tout le "marketing" est basé sur un jeu fait par "une petite équipe française". Donc le prix, les attentes etc... sont calées sur ça.



Si le jeu avait été Ubisoft ou Square enix, il y aurait eu de grandes chances que les attentes auraient été différentes et donc les critiques aussi.



Tout ça pour dire qu'un prix c'est surtout un placement sur le marché.



https://www.gamekult.com/actualite/mafia-the-old-country-n-est-pas-cher-mais-pas-tres-court-pour-autant-3050865007.html