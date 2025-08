Voici les résultats après quelques jours :- Mario Kart Double Dash s'impose face à son petit frère MK Wii. Globalement, vous trouvez le jeu plus fun, et le concept de personnage avec un objet unique séduits bien plus que la grande nouveauté de MK Wii à savoir les motos. Certains membres en revanche ont préféré MK Wii parce qu'il a beaucoup plus de contenu, et qu'il permet également de jouer pour la toute première fois en ligne sur console de salon.Je remercie tous les membres ayant permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !