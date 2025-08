Denis Villeneuve : "Certains de mes premiers souvenirs de cinéma sont liés à 007. J'ai grandi en regardant les films de James Bond avec mon père, depuis “Dr. No” avec Sean Connery. Je suis un fan inconditionnel de Bond. Pour moi, il s'agit d'un territoire sacré. J'ai l'intention d'honorer la tradition et d'ouvrir la voie à de nombreuses nouvelles missions à venir. Il s'agit d'une énorme responsabilité, mais aussi d'une expérience incroyablement excitante et d'un immense honneur. Amy, David et moi-même sommes absolument ravis de le ramener à l'écran. Merci à Amazon MGM Studios pour sa confiance.

posted the 08/02/2025 at 11:51 AM by yanssou