-Hier Nintendo a osé présenter un truc qui ressemble à rien dans son ND...un truc qui ressemble à une simulation de feu de camp dont on se demande qu'elle a pu être le budget du jeu tellement cela a l'air moisi voir même totalement buggé.-Aujourd'hui on apprends que la vieille Switch va voir son prix augmenter salement ... amiibo également.- Et là on vient d'apprendre que le petit jeu de NIS présenté hier dans le ND va avoir un prix assez salé...Hono Gurashi no Niwa (sorti le 30 juillet 2026 ) sur PS5, Switch 2, Switch et Steam.et sur GKC pour la Switch 2La versions Switch sera au prix de 7 200 yens sur cartouche.On vit une époque formidable, la mort du JV vous aurez eu droit d'y assister et dire plus tard "j'y étais"