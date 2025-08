Bon bah, pas besoin d’attendre la Gamescom puisque Konami a déjà publié des passages inédits de la démo qui sera présentée au public et mise à disposition sur son stand.Au programme dans la vidéo ci-dessous, des combats à l’arme blanche, de l’exploration, des phases de fuites et un affrontement contre un boss.À ne regarder que d’un œil si vous voulez vous préserver la surprise pour le jour J.Un aperçu de la carte du jeu s’est retrouvé en ligne. On y distingue un quartier de la ville directement relié à une zone plus végétale, qui semble elle-même connectée au temple aperçus à plusieurs reprises dans les différentes bandes‑annonces du jeu. Les parties gauche, droite et basse de la carte restent invisibles, car elles n’ont pas encore été explorées. Cela laisse présager une grande liberté d’exploration sans pour autant basculer dans un véritable open world. On devrait donc conserver une structure semi‑ouverte, fidèle à l’esprit de la série.