Utilisez toutes les armes débloquées en combat. Passez des Lames Jumelles à la Rapière, puis au Bâton, en toute fluidité, et anéantissez vos ennemis grâce à ce nouveau système de combat dans NINJA GAIDEN 4.

Comme d'habitude, nouvelle semaine, nouvelles infos surEntre deux nouveaux combos, une séquence de gameplay inédite face au premier boss du jeu et l’apparition d’un nouveau type d’ennemis (des Fiends à l’allure de fantômes), laen a profité pour publier une déclaration officielle qui a fait vivement réagir les fans sur son compte X.En effet, les développeurs ont confirmé une nouveauté majeure, à savoir le changement d’arme en plein combo. À la manière de la série, donc, les joueurs pourront désormais créer leurs propres enchaînements en alternant rapidement entre les armes débloquées. Il sera même possible de maintenir un ennemi en l’air pendant plusieurs secondes grâce à ce switch d’arme rapide.Une nouveauté qui ne fait pas l’unanimité. Certains fans ont exprimé leur mécontentement, estimant que cette mécanique n’avait pas sa place danset qu’elle risquait de rendre les combats trop faciles…voire trop proches deDe son côté, laassume pleinement ce choix et a partagé un message officiel sur cette nouvelle mécanique :Le combo à laest visible dans la vidéo ci-dessous a exactement 1 min 18. Reste à voir, manette en main, si cette touche "" viendra dynamiter les codes de la série, pour le meilleur ou pour le pire...