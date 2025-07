- C'est un boss qu'on trouve uniquement dans l'arène du Colisée des fous lors de la deuxième épreuve. Ils sont deux et envoie des projectiles à grande vitesse. Une fois l'un 2 mort, le deuxième s'énervera et mitraillera la zone 2 × plus vite qu'avant. Pas très robuste néanmoins en points de vies.- Un boss rêve et il reste assez faible. Il lancera sur vous ses espèces de haches qui tournoient dans la zone. Comme Gorb, il en lance 1 au départ, puis 2 et enfin 3. La trajectoire de la plus grosse des haches est néanmoins à "tête chercheuse" donc il faudra surtout se méfier de celle là, les autres se contente juste de rebondir un peu partout.- Umuu est un boss un peu particulier puisqu'il faudra l'aide d'un PNJ pour pouvoir le blessé, autrement il est intouchable. Il est pas très difficile mais il peut parfois être assez chiant surtout en ce qui concerne la RNG car des fois on a pas de bol avec comment les ennemis sont placés etc..- Marmu est un boss des rêves. C'est une chenille qui attaque uniquement en boule et il faudra la taper comme un ballon de foot dès qu'elle vient vers nous. En tout cas je trouve que la faire rebondir est la meilleure technique contre elle. Elle a pas mal de points de vies en revanche, bien plus que ceux cités ci dessus.- Un boss caché des Routes Oubliées, il peut être assez dangereux de l'affronter en début de jeu car il a beaucoup de points de vies et il attaque assez rapidement. De plus, au corps à corps il a une attaque avec son crochet assez rapide. On peut le bourrer mais c'est à vos risques et périls... Dans le combat, il sautera parfois et vous assaillera de projectiles en tout genre. C'est un boss qui peut donner du fil à retordre.- Encore un boss des rêves, la difficulté réside surtout dans l'arène qui est plongée dans le noir et envahi de piques. Le boss flotte et se téléporte tout autour en attaquant avec des projectiles qui se déplace de haut en bas. Beaucoup de points de vies et les projectiles sont quand même relou à esquiver, et on a tôt fait de tomber dans les piques...- Un boss qu'on trouve dans les égouts. Il a beaucoup d'attaques différentes, il nous envoie sa merde (littéralement) creuse dans le sol, ressort et nous attaque aussitôt. Une astuce qui facilite grandement le combat contre lui est d'utiliser le sortilège bas du personnage pour le faire sortir aussitôt de la terre, très utile pour le stun. Le défenseur bousier a pas mal de PV également et peut être assez relou à affronter.- Le premier boss final du jeu et c'est pas le plus compliqué. Étant donné qu'on est pas mal puissant à la fin du jeu surtout si on a bien exploré, il sera pas très dur à battre. Mais il est pas à sous estimer pour autant car il peut faire assez mal et à beaucoup d'attaques différentes. Mais sincèrement, ce n'est rien comparer à ce qui va suivre...- Un boss qu'on trouve dans la Cité des Larmes. Pas énormément de PV mais il peut être assez chiant car il attaque vite et il laisse très peu la possibilité de se soigner. Il attaque soit avec l'aiguillon soit avec un projectile magique. Il peut se téléporter aussi, ce qui le rend parfois assez pénible. Mais son faible nombre de PV fait que je peux pas lui donner une place plus haute.Voilà pour la seconde partie, du lourd va arriver pour la suite !