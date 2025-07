Personellement

Playstation et Arc System Works vont très certainement communiquer, durant l'EVO début aout, sur de nouveaux combattants qui seront dans le roster de départ pour la sortie du jeu de 2026... mais en attendant, quels sont les personnages que vous souhaitez absolument voir au lancement ?Jane Foster - Dans une armure type Saint Seiya.Gwenpool - Pourquoi choisir entre Deadpool et GwenCléa Strange - Classe, équilibre entre héros et héroïnes dans le rosterSue Storm - La meilleure des 4 FantastiquesWolverine - pas besoin d'expliquer pourquoiJ'imagine bien sur que de nombreuses personnes vont vouloir Venom, Thanos, Black Panther, Daredevil... y a de quoi faire en tous cas, un nombre de héros charismatiques assez dingue dans lequel ils peuvent puiser pour le roster!