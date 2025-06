Sans prévenir, Sony vient de faire un (nouveau) virage inattendu dans sa politique de distribution PC. Depuis le 13 juin, plusieurs titres majeurs de son catalogue — dont Helldivers 2, God of War Ragnarok, Spider-Man 2 ou encore The Last of Us Part II Remastered — sont de nouveau disponibles à l’achat sur Steam dans plus de 100 pays qui en étaient exclus depuis 2023.L’information, repérée via les historiques SteamDB, montre la levée soudaine du flag "PurchaseRestrictedCountries", signe d’un assouplissement discret mais massif. Ce revirement intervient peu après le succès retentissant de Stellar Blade sur PC (+200.000 joueurs), dont la sortie mondiale avait nécessité une levée anticipée des blocages régionaux.Pour l’heure, Sony n’a fait aucune déclaration officielle, et certains jeux comme Ghost of Tsushima restent encore inaccessibles dans certaines zones. Mais pour une grande partie des joueurs hors du PSN, c’est un soulagement : les portes de la galaxie PlayStation semblent enfin rouvertes.