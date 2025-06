Rappel des spec : APU AMD Ryzen Z2A, 16Go de RAM, 512Go de stockage SSD (upgradable), batterie de 60Wh, 670gA priori puissance steamdeckRappel des spec :APU AMD Ryzen Z2 Extreme, 24 Go de RAM, 1To de stockage SSD (upgradeable), batterie de 80Wh, 715gPour les 2 ,écran 1080p 7"

Who likes this ?

posted the 06/13/2025 at 04:05 PM by skuldleif