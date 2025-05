Petit billet juste pour prévenir que la demo PC de Stellar Blade devrait tomber en shadowdrop à 19h, on attend le communiqué officiel mais l'info a été révélé ce matin via le site web coréen Yonhap News. La demo sera disponible sur Steam, idéal pour ceux qui voudraient tester leur configuration PC pour le 12 juin prochain. J'éditerais l'article s'il y a plus d'informations d'ici là.[UP] La demo est désormais disponible sur la page Steam de Stellar Blade (ici) La sauvegarde pourra être transférée au jeu complet.La version Steam est également disponible dans 100 pays en plus de ceux concernés au départ (seul une dizaine de pays dont la Russie ou encore le Qatar reste bloqué).