- The Witcher 3 Wild Hunt fête ses 10 ans et pour son anniversaire quoi de mieux que de faire enfin son test d'un RPG occidental gargantuesque ? Alors Sorceleurs, chaussez vos bottes, prenez vos 2 épées et partons à la chasse aux monstre !Après une rapide introduction au château de Kaer Morhen refuge des Sorceleurs, voilà que la petite protégée de Geralt se fait attaquée par la Chasse Sauvage l'ennemi principal du jeu et contrainte à fuir. A Geralt donc de tenter de la retrouver en bravant les 1000 dangers de ce monde impitoyable.Map que vous pourrez parcourir à pieds ou à cheval car oui Ablette est bien pratique pour se déplacer dans ces vastes étendues quand elle se cogne pas dans la végétation ou dans le décors et ça arrive plus de fois qu'on ne le pense. Sur la map, vous découvrirez de nombreuses choses comme des bestioles dont certaines nécessitera le niveau requis pour être vaincu car trop haut level pour vous, des points d'intérêt représenté par des points d'interrogation blanc sur la map, et des quêtes à faire représenter par un point d'exclamation jaune.Dans TW3, ça regorge de choses à faire pas toujours intéressant hélas notamment le côté(Voici le fiellon, un des ennemis les plus redoutable du jeu)Le jeu souffre en effet d'un côté fourre tout parfois un peu indigeste, les points d'intérêt sur la map de Skellige dont certains sont d'ailleurs en mer sont à la limite de l'imbuvable. Heureusement, TW3 a bien d'autres atout à commencer par sesThe Witcher 3 brille en effet par ses interactions nombreuses avec le monde qui nous entoure, que ce soit les dialogues avec les pnj rien de tel de se balader en ville pour se faire traiter de mutant et cracher dessus au passage. Les villes traversées sont vivante, dynamique, et il ya plein de choses à y faire que ce soit vos emplettes, ou des quêtes annexes comme principales.Vous avez aussi les contrats de Sorceleurs qui permettent de vous confronter à des monstres inédits et recevoir une prime à la fin que vous pouvez négocier avec les gens qui vous demanderont de l'aide. Bon le système de fouille dindice à la Batman Arkham (suivre les traces de pas et interagir avec les objets en rouge) pour découvrir où se cache le monstre est malgré tout assez répétitif mais on s'y fait les réflexions de Geralt permettent d'être dans l'ambiance.(Les ours ne sont clairement pas à sous estiméCes quêtes sont néanmoins très intéressante avec parfois de sacré retournement de situation, je pense notamment à un certain contrat de Skellige...Du loot vous aller en bouffer d'ailleurs que ce soit les potions à fabriquer dont certaines très utiles, les nombreuses armes et armures avec pierre dinsigne etc et les matériaux à récupérer et à démanteler pres des marchands, vous pouvez être sûr que les gens allergique au loot vont un peu faire la gueule.Perso je l'ai pas forcément trouvé trop envahissant, je ramasse qui traîne et puis c'est tout, mais bon il yen a quand même beaucoup.Les points D'XP permettent aussi d'augmenter les compétences de Geralt par exemple faire plus mal aux attaques à l'épée, au Signes, résister mieux à l'intoxication des potions, ce genre de chose.Et le gameplay ça fonctionne comment ? En plus de l'exploration à pieds ou en bateau, les combats font parti intégrante du jeu vu la quantité de bestioles à déssouder, l'occasion de vous parler de encore un bon point du jeu, le bestiaire qui est excelent avec un nombre incalculable de créatures à tuer plutôt varié parce que entre les goules, troll, ogre, wyvern, loup garou et spectre de la mort il yaura de quoi faire pour ce bon vieux Geralt. Les humains ne sont pas oubliées non plus et les finish gore sont plutôt jouissif.Le problème du gameplay de Witcher 3 n'est pas qu'il est mauvais, juste qu'il est limité et il évolue quasiment pas du début à la fin. En effet,Les boss c'est pareil n'espérez pas vraiment de variété à ce niveau là non plus, ils ont juste plus de vie et tape plus fort mais la façon de les combattre ne change pas vraiment par rapport à un ennemi lambda, dommage parce quand on voit le boss final du DLC Blood And Wine, on se dit que finalement CD Projekt en était capable car c'est clairement un des meilleurs combats du jeu.(Vous maudirez ces sirènes une fois arrivés sur les îles Skellige...)Bien que je parle surtout du jeu de base, petit mot sur les DLC quand même qui sont vraimentLe deuxième et dernier DLC n'est pas en reste non plus, Blood And Wine propose une toute nouvelle région au joueur, Toussaint son Duché qui en plus d'être la plus belle map du jeu, réserve son lot de surprises surtout pour les fans de contes et de vampire. De plus, vous disposerez de plus de 50 heures de jeu supplémentaires à tel point que c'est une insulte d'appeler cela DLC, c'est presque un jeu complet que CD Projekt nous offre.The Witcher 3 en plus de ces DLC vous offre une durée de vie de plus de 300 heures si vous voulez tout faire. Ses nombreuses quêtes et contrat de Sorceleurs vous occuperont des heures et des heures dans les grandes maps du jeu.J'ai pas parlé du Gwynt non plus qui est presque un jeu dans le jeu, le jeu du GwyntIl y aurait encore tant à dire sur ce mammouth qu'est The Witcher 3 Wild Hunt mais je pense vous avoir dit le principal. D'une générosité à toute épreuve quitte à parfois dépasser les bornes avec du contenu un peu remplissage. L'aventure de Geralt est plus que mémorable, c'est un véritable chef d'œuvre du RPG occidental même si pas sans défaut, notamment son gameplay un peu trop répétitif et qui n'évolue clairement pas assez. Les quêtes annexes j'ai pas encore trouvé mieux, les personnages principaux comme secondaire ont une sacré gueule et les dialogues sont bien meilleurs que la plupart des soupes qu'on nous sert depuis des années. Il ya eu un avant et un après The Witcher 3 c'est certain, ce test rend hommage à ce chef d'œuvre, bonne chance CD Projekt pour ne serait ce que l'égaler avec le futur TW4 mais vous en êtes capable !Les + :- Graphisme très beau, surtout pour un open world- Des quêtes annexes parmi les meilleures du genre- Un bestiaire extrêmement solide- Une durée de vie monstrueuse- Un lore extrêmement riche et passionnant- Des personnages principaux comme secondaire extrêmement réussi- Bien meilleure écriture que la plupart des autres RPG- 2 Extensions de folies- Des tonnes d'épées, armes, armures pour varier les plaisirs- Certaines quêtes qui marquent au fer rouge- Les maps Skellige et Velen sont un régal à parcourir- Un open world dantesque- Une OST vibe scandinave du plus bel effet- Un scénario très bon- Même si mâture, peut se.montrer parfois bien drôle- Des choix avec de réelles conséquences- Le Gwynt addictif- De grandes villes et villages très vivants et riches (Novigrad en tête)- La fin du jeu très réussiLes - :- Un gameplay malheureusement trop répétitif et qui n'évolue pas assez- Les combats sous l'eau, une hérésie- Inventaire lourdingue- Beaucoup trop de remplissage- Un certain déséquilibre concernant les armes et armures de Sorceleurs comparer aux "classiques"- Loot et craft à en vomir parfois