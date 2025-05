Douze ans après avoir lancé The Last of Us, Naughty Dog s’apprête enfin à ouvrir un nouveau chapitre vidéoludique avec Intergalactic: The Heretic Prophet. Annoncé par surprise lors des Game Awards 2024, ce nouveau projet du studio californien reste, pour l’instant, enveloppé de mystère. Même ceux qui y participent semblent naviguer à vue. C’est ce que confirme Stephen A. Chang, l’acteur qui incarnait Jesse dans The Last of Us 2, et qui revient pour un rôle encore inconnu dans Intergalactic: The Heretic Prophet.Interrogé par Dexerto, le comédien américain révèle que le tournage vient à peine de commencer pour lui : « La semaine dernière, j’ai commencé à travailler sur le prochain jeu de Naughty Dog ». Mais inutile de lui soutirer des révélations croustillantes : le studio a appris de ses erreurs passées et verrouille cette fois les infos à la manière d'un Rockstar Games. « Ce que je sais à propos du jeu, c’est probablement autant que vous », confesse-t-il, évoquant même le trailer qu’il n’a découvert qu’une semaine avant sa diffusion mondiale.Une anecdote révélatrice : même des membres du casting ignoraient s’ils participaient à The Last of Us 3 ou à une toute nouvelle licence. Une amie actrice lui aurait demandé : « Est-ce qu’on bosse sur The Last of Us 3 ? ». Autant dire que l’ambiance est au mystère, même sur les plateaux.Comme pour The Last of Us 2, les comédiens reçoivent des extraits de script non chronologiques, rendant difficile la compréhension globale du récit. Cela n’empêche pas Stephen A. Chang de se montrer enthousiaste : « C’est clairement le prochain gros truc de l'industrie ». Il confie d’ailleurs essayer de « recoller les morceaux comme tout le monde ».On l’aperçoit brièvement dans le trailer diffusé aux TGA 2024, attablé avec quatre autres personnages dans ce qui semble être un groupe de criminels baptisé les « Five Aces ». Parmi eux, Kumail Nanjiani dans le rôle de Colin Graves, Tony Dalton (Better Call Saul), et Ashley Scott, qui incarnait Maria dans The Last of Us. Autant dire que le casting donne le ton : Naughty Dog vise à nouveau très haut.Avec un projet aussi secret que prometteur, Intergalactic: The Heretic Prophet s’annonce comme un moment charnière pour le studio, et Stephen A. Chang ne cache pas son excitation : « J’espère recevoir un autre script bientôt pour voir où tout ça mène. »