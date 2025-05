Et cette fois la confirmation vient de NintendoConcernant le potentiel support VRR pour le mode docké à venir dans une future mise à jour du firmware, Nintendo ne nie pas cette possibilité :En clair rien au lancement mais peut être plus tard, l'avenir nous le dira...

posted the 05/16/2025 at 02:45 PM by ouroboros4