La semaine dernière, Rockstar Games a officiellement reporté la sortie de Grand Theft Auto VI de l’automne 2025 à mai 2026. La réaction à cette annonce a été réfléchie, calme et mesurée.



Je plaisante. Les joueurs ont complètement pété les plombs. Le subreddit r/gta6 a suspendu les nouvelles publications et épinglé le numéro de la ligne d’assistance suicide (probablement sur le ton de l’humour noir). Pendant ce temps, l’action de Take-Two Interactive Software a chuté de près de 10%, les investisseurs apprenant que l’entreprise encaisserait ses milliards de dollars avec quelques mois de retard.

Ce report a aussi eu des répercussions sur d'autres sociétés du secteur, encore en train d’en gérer les conséquences. Grand Theft Auto VI s’annonce comme une bombe thermonucléaire dans le calendrier des sorties de jeux, balayant tout ce qui se trouve dans sa zone d’impact au moment de l'explosion. Ce jeu est pressenti pour devenir la plus grande sortie de divertissement de tous les temps, accaparant l’attention des joueurs et la couverture médiatique pendant des jours, voire des semaines. Les autres éditeurs préfèrent donc rester à bonne distance.



Cette nouvelle a été une aubaine pour des jeux comme Marathon (prévu pour le 23 septembre) ou Ghost of Yotei (le 2 octobre). D’autres titres attendus cet automne, comme The Outer Worlds 2 ou Ninja Gaiden 4, devraient également en profiter.



Electronic Arts n’a pas encore annoncé la date de sortie du prochain opus de sa franchise à succès Battlefield, mais a précisé qu’il arriverait avant fin mars 2026 — peut-être même dès cet automne. Lors d’un appel aux investisseurs cette semaine, le PDG Andrew Wilson a déclaré, à propos de GTA VI, que « la fenêtre de sortie semble aujourd’hui plus dégagée qu’avant » — une manière à peine voilée pour un patron coté en bourse de pousser un soupir de soulagement.



Même la franchise Call of Duty, habituée à dominer les ventes chaque année, se sent soulagée. Pourtant, elle reste impressionnée par Rockstar Games. Lors de la dernière sortie d’un jeu Rockstar en octobre 2018, Call of Duty avait avancé son lancement de près d’un mois pour éviter la confrontation. Red Dead Redemption 2 avait alors été le jeu le plus vendu de l’année, reléguant Call of Duty à une inhabituelle deuxième place.

Pour d’autres studios, le report de GTA VI a déclenché la panique. Un développeur travaillant sur un gros jeu multijoueur m’a confié avoir déjà repoussé sa sortie de l’automne 2025 au printemps 2026 — d’une part parce que le jeu nécessitait plus de temps, mais aussi pour éviter l'ombre du mastodonte de Rockstar.



Désormais, ils sont pris en étau. Retarder encore une fois la sortie coûterait cher et ferait grimper la pression autour du lancement. Mais sortir en même temps que GTA VI serait sans doute catastrophique. Et si Rockstar repoussait encore le jeu, emportant tout le monde avec lui ? Rien ne garantit que mai 2026 soit une date définitive. Leur meilleure chance pourrait être de sortir leur jeu en mars, avril ou début mai, en espérant limiter les dégâts.

Dans d’autres conversations, des développeurs dont les jeux sont prévus pour l’automne 2026 m’ont confié qu’ils priaient pour que Rockstar ne reporte pas encore. D’autres espèrent justement un nouveau retard… pour pouvoir eux aussi décaler leur jeu à 2027 et gagner un peu de temps.



C’est une gigantesque partie d’échecs en 4D qui se joue dans toute l’industrie vidéoludique, tandis que les analystes de chaque grand éditeur essaient de deviner si Rockstar parviendra à sortir GTA VI à temps pour mai 2026 afin de planifier leurs propres calendriers.



Autre complication : est-ce que le mode en ligne de GTA VI sortira en même temps que le solo ? Et quel impact cela aura-t-il sur les concurrents ? La plupart des joueurs finiront le mode histoire en quelques semaines, mais le multijoueur est conçu pour durer indéfiniment.



Ce qui soulève une question : ces entreprises n’en font-elles pas un peu trop ? Est-ce si grave que ça de sortir un jeu en même temps que GTA VI ? Après tout, Barbie et Oppenheimer se sont mutuellement renforcés.

Certains éléments montrent en effet que la concurrence directe n’a pas toujours les effets désastreux qu’on imagine. Le mois dernier, Bethesda (filiale de Microsoft) a lancé par surprise un remaster du jeu de rôle The Elder Scrolls IV: Oblivion, créant un énorme buzz et suscitant des craintes quant à l’impact sur les autres titres de la semaine.



Oblivion a bien marché et dominé la presse pendant un temps. Pourtant, Clair Obscur: Expedition 33, sorti deux jours plus tard, a lui aussi cartonné : critiques dithyrambiques et 2 millions d’exemplaires vendus, malgré la concurrence surprise.



Cela dit, GTA VI, c’est un tout autre niveau. Le précédent opus s’est vendu à 210 millions d’exemplaires, le plaçant parmi les jeux les plus vendus de tous les temps. Et le nouveau bat déjà des records. Une bande-annonce spectaculaire dévoilée récemment aurait dépassé les 475 millions de vues, ce qui en ferait l’un des plus gros lancements vidéo de l’histoire d’internet.

Quand le prochain Grand Theft Auto sortira, il aspirera toute l’attention mondiale. On ne sait pas encore exactement quel impact cela aura sur les jeux concurrents, mais une chose est sûre : rien de tel ne s’est jamais produit.



Et ce qui est encore plus certain : les autres éditeurs feront tout pour ne pas se retrouver sur sa trajectoire.



Le journaliste Jason Schreier de Bloomberg a récemment indiqué dans sa newsletter Game On que la date de sortie du 26 mai 2026 pour GTA 6 n’était pas encore totalement gravée dans le marbre :