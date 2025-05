Développé en collaboration avec Nintendo et Retro Studios, ce livre d'art présente des dessins conceptuels, des croquis et des illustrations diverses de la série Metroid Prime. Avec une vaste gamme d'illustrations de haute qualité en coulisses, cette anthologie à couverture rigide couvre plus de 20 ans de développement de Metroid Prime et comprend des commentaires exclusifs du producteur de Nintendo, Kensuke Tanabe, ainsi que des estimés Retro Studios.



Imprimé sur du papier d'art à feuilles de qualité supérieure, ce livre est relié par piqûre avec une somptueuse couverture rigide en tissu comportant une feuille métallique gravée de Samus.



- Couvertures de Metroid Prime, Metroid Prime 2: Echoes, Metroid Prime 3: Corruption et Metroid Prime Remastered,

- Comprend une préface du producteur de Metroid Prime, Kensuke Tanabe,

- Présente un large éventail d'illustrations et de croquis de haute qualité des développeurs,

- Livré avec des introductions exclusives écrites par Retro Studios pour chaque jeu,

- Des dizaines de notes du producteur offrent des commentaires, des idées et des anecdotes sur les illustrations présentées,

-Reliure cousue, avec une couverture rigide en tissu somptueuse comportant une feuille métallique gravée de Samus, et imprimée sur du papier d'art de haute qualité !

L'artbook sera dispo qu'en anglais le 24 juin prochain.