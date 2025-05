– Nouvel ennemi : Ninja Planeur



Ce nouvel adversaire reste suspendu au-dessus de la zone de combat sur une sorte de cerf-volant. Pour l’instant, on ignore pourquoi il demeure stationnaire, car la séquence est trop brève pour en tirer des conclusions. Cela dit, un tel comportement est inhabituel dans la série, où les ennemis ont toujours été extrêmement agressifs.



– Nouvel ennemi : Samouraï Minotaure cybernétique



Une autre vidéo montre un immense samouraï cybernétique à l’apparence de minotaure affrontant Yakumo. Malgré ses attaques lentes, un seul coup suffit à projeter Yakumo sur plusieurs mètres, suggérant des dégâts dévastateurs.



– Contre mortel confirmé (et même au sol)



Lorsqu’un coup de marteau du soldat Minotaure frappe Yakumo, celui-ci parvient à effectuer un contre sur un ennemi plus faible en pleine animation de récupération. Cela suggère un gameplay ultra-dynamique, sans véritable temps mort, même lorsqu’on se relève au sol par exemple.



– Ryu Hayabusa



Ryu semble n’affronter que des Fiends pour l'instant (les démons emblématiques de la série). Selon certaines rumeurs, l’histoire du jeu se déroulerait en deux temps. Yakumo serait le premier personnage jouable, chargé d’enquêter sur une mystérieuse pluie maléfique. Ryu, quant à lui, n’interviendrait que plus tard dans le récit, rappelant la structure narrative de Devil May Cry 4. Espérons cependant que le jeu évite le principal défaut de ce dernier...

