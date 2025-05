Hello Les Kids!!Tout est encore une fois dans le titre.J'aimerai me refaire Panzer Dragoon Saga (que je possède hein) sur émulateur car ma console est en France et je vis en Irlande.J'aimerai savoir comment se passe l'émulation Saturn, au niveau du rendu.j'aimera le faire dans de meilleures condition que sur l'original (textures, frame rate....).Qu'est ce que vous me conseillerez?Merci