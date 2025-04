-Pour les 15 ans : Resident Evil: Operation Raccoon City



-Pour les 20 ans : Resident Evil: Umbrella Corps



-Pour les 25 ans : Resident Evil: ReVerse



-Pour les 30 ans : ?????????????



-2017 : Resident Evil 7 : 15 millions



-2019 : Resident Evil 2 Remake : 15 millions



-2020 : Resident Evil 3 Remake : 10 millions



-2021 : Resident Evil Village : 11 millions



-2023 : Resident Evil 4 Remake : 10 millions



Les 35 ans de la série Resident Evil approchent à grands pas, et une annonce d’un nouveau jeu en juin, lors du Summer Game Fest ou d’un State of Play de Sony, ne serait pas une surprise.En effet, les anniversaires de la saga ont souvent été marqués par la sortie d’un jeu…Oui, on sait, ça fait un peu peur (vu la tronche des multi jusqu’ici...) mais pas d’inquiétude pour autant, chaque épisode multijoueur est généralement suivi de très près par un opus majeur ou un spin-off ambitieux.D’ailleurs, certains fans voient dans l’image publiée pour célébrer les 10 millions d’exemplaires vendus de Resident Evil 4 Remake un possible teasing du neuvième opus de la saga.En effet, en retournant l’image, le panneau affiché forme un 'IX' (soit le chiffre 9 en chiffres romains). De plus le panneau n’apparaît pas sous cette forme dans le jeu. Teasing délibéré ou fantasme de fans?En tout cas, parallèlement, Capcom a annoncé avoir franchi le cap symbolique des 60 millions de jeux Resident Evil vendus sous le moteur RE Engine. Un exploit atteint en seulement cinq titres, porté par le renouveau de la saga avec les remakes et l’arc narratif de la famille Winters, qui a su séduire toute une nouvelle génération de joueurs.