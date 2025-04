Il y a 4 ans je me suis laissé tenter par la Switch Lite, en rôse Barbie. 100 euros d'avoirs en supermarché, et la Switch à 250 euros avec Animal Crossing, fallait pas déconner. Même aujourd'hui on la trouve pas pour aussi peu. Avec un jeu.



Pour 150 euros la Switch, ça valait le coup. Hélas elle s'est cassée au bout d'un an au niveau du joystick gauche. J'en ai donc acheté une autre après avoir essayé en vain de faire fonctionner la garantie (elle était sous garantie) ou de faire réparer par Nintendo (ils voulaient pas réparer).



J'ai donc pris un kit de réparation sur Amazon, mais les tournevis en mousse ne fonctionnaient pas.



Finalement j'ai trouvé la même en jaune sur Ebay, et pour 110 balles j'ai eu la sacoche officielle, les protège sticks, la coque plastique... J'étais content.



Puis est venu le temps d'un déménagement et j'ai comme souvent pris tout mon placard à JV, pris des photos, scanné et mis sur Ebay.

J'ai revenu la Switch jaune sans ses accessoires, pour 130 balles B) .



Mais j'avais toujours cette Switch cassée et le tournevis pourri.



Aujourd'hui je vois sur Reddit : "t'as qu'à utiliser un élastique entre a vis et le tournevis si ça marche pas."





Et... Je suis en train de décortiquer la Switch et de changer les sticks gauche et droit.



Ca faisait 3 ans que j'avais laissé tomber. J'ai eu le temps de faire Pokemon Snap, Zelda Totk, Cadence of Hyrule, Immortals, Xeno 3, Shovel Knight, Mario All Stars, avec la jaune, mais j'avais jamais pensé à faire ça.



Autre technique que je ne recommande pas : tremper le tournevis dans de la superglue. Gloups.



Frustration qui a mené à cela : je suis resté bloqué dans Baten Kaitos car pour activer les Magnus hors combat, il faut les deux Sticks.



Juste pour dire que le remapping rendait beaucoup de jeux possibles sur une Switch avec un stick en moins.



Et que tout est toujours possible.



Maintenant, revente pour Switch 2 ou conservation ? Hmmm....