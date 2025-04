Pour rappel dans toute la foi chrétienne quelque soit les courants (Catholique, Orthodoxe, Protestant), Pâques est considéré comme la fête la plus importante. Même bien plus que Noël, car pour tous les chrétiens nous célébrons Le Christ ressuscité des morts le troisième jours après avoir subît Sa Passion sur la croix pour Le Salut de la multitude. D'autant plus étonnant (et magnifique pour un chrétien) que Le Messie en la personne de Jesus (Yeshoua en hébreu) est considéré comme le Fils unique (ou aussi appelé le Verbe/Parole) du Père Tout-Puissant, et qui est et était au sein-même du Père bien avant la fondation de toute création et ce, pour l'éternité.C'est pourquoi je dis:Car Le Sauveur a donné par Sa Grâce sur la croix le rachat du péché des hommes (lui qui était l'Agneau parfait immolé pour nous), pour qu'à la suite en ce jour celui qui est appelé aussi Le Roi des rois a su montrer qu'il a vaincu la mort tout en ayant reçu toute autorité et toute Gloire pour les siècles des siècles, Amen !PS: Une magnifique chanson classiqueici chanté à merveille par Andrea Bocelli pour célébrer ce jour très saint:[video]http://youtu.be/6jFz2wnsikM?si=5I3dI1tmusZ-g6jV[/video]