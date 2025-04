Avec la prochaine fonctionnalité Zelda Note dispo prochainement sur l'application Nintendo Switch, il serapossible de réparer ses armes aussi bien dans Breath of The Wild que dans Tears of the Kingdom.Bon par contre ne vous réjouissez pas trop vite : c'est aléatoire.Chaque jour vous pourrez faire usage de la fonctionnalité Zelda Note pour recevoir un bonus(rubis, repas, batterie restaurer, réparation des armes,...).Il y aura un délai de 24 heures d'attente minimum entre chaque utilisation.