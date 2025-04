Actualités

Je tente l’article de l’impossible xD Ceux qui me connaissent un peu savent que je fais partie de la NSDF (Nintendo Special Defense Force), je l’assume mais je suis avant tout un fan de jeu vidéo jap' et quelqu’un qui aime le gris. Pour moi c’est quasiment jamais tout blanc tout noir. Et clairement toute l’actu Nintendo n’est pas rose bonbon mais vue la charge de critiques expédiées qu’on a pu constater ces derniers jours, j’ai envie de ramener un peu de positivité, de mesure et d’analyse dans tout ça.



Je vois donc quelques justifications pas déconnantes à l’ensemble des prix proposés de la génération Switch 2, surtout pour un lancement. Je suis conscient du pavé proposé et vous invite surtout à lire les points 4 et 5 qui me semblent les plus intéressants pour les plus pressés.



I Tester le marché



Là nous sommes clairement face à un Nintendo qui a pris la confiance, fort de 7 années de Switch sans le moindre nuage, fort de n’avoir jamais eu véritablement besoin de baisser ses prix. Alors oui Nintendo teste le marché un peu comme quelqu’un qui vend des maisons. Tu vas commencer par un prix fort qui pourra convenir au plus intéressés, mais progressivement tu vas jouer le jeu de la négociation pour vendre aux clients moins emballés et/ou moins aisés. Evidemment si Nintendo peut maintenir un prix élevé comme ils l’ont fait précédemment, comme Sony le fait avec la PS5, ils le feront, parce qu’argent = pognon (et réinvestissement). Vous avez l’idée.



II Marquer une rupture nette avec la génération précédente



Avec une Switch Oled largement privilégiée par le public et son prix aux alentours des 320€ je pense qu’il est nécessaire de marquer un peu le coup en ne proposant pas une console affichée à un prix qui débute à nouveau par un 3. Ah c’est sûr que 399€ était un prix bien plus a même de faire switcher beaucoup de gens mais quelque part les 400+ réclamés ont au moins un intérêt : marquer une rupture et bien signifier à ceux qui n’auraient pas suivi l’histoire que non la Switch 2 n’est ni à la Switch ce que le dernier smartphone Samsung est à celui de l’an dernier, ni une Switch plus grande. Cette volonté de clarifier les choses est liée à la transition très mal comprise par le public lors de la génération 3DS et Wii U, qui je pense refile encore régulièrement des cauchemars à Miyamoto et ses potes.



III Ajouter des paliers dans la gamme Nintendo Switch



La Switch 2 n’a pas franchement vocation à venir déloger immédiatement sa grande sœur de sitôt et ce n’est pas « charmant » Doug Bowser de Nintendo USA qui viendra me contredire (courage mec). Après tout la console est toujours fabriquée. Et comme les prix Switch 1 ne bougent tjrs pas, La Switch 2 ne peux que proposer des paliers supérieurs : On a donc une gamme de jeux « enrichie » avec les jeux Switch 1 version énervée qui prennent fatalement 10 balles de plus et les vrais jeux Switch 2 qui demande de rallonger encore 10.



Alors oui ça fini par rejoindre les tarifs concurrents mais ce sont des prix cohérents et qui permettent de mieux appréhender quels jeux correspondent à quoi. En fin de compte, j’ai le sentiment que pour que les prix des jeux et accessoires Switch 2 baissent de façon permanente, il faut aussi faire baisser ceux de toute la gamme Switch 1 (ne soyons pas pressés du coup). Ah et bien sûr il reste un palier « bonus » xD, celui que les 2 Zeldas et Smash Ultimate s’étaient déjà octroyé sur Switch



IV Imposer le bundle MK World en jouant sur la tarification du jeu



Justement ce Mario Kart World au prix affiché polémique, il fait avant tout le bonheur de Siphano, EMB et autres trolls, mais concrètement NON on peut bien considérer que le prix max de Mario Kart est de 80€ et encore il y a moyen de faire bien mieux.



D’ailleurs au cas où certains d’entre vous aurait zappé, en France comme quasiment partout il est interdit de vendre à perte, hors vieilleries pendant les soldes. Donc si Amazon, Fnac, Cultura et toutes les grandes surfaces le vendent à 70… ben c’est qu’eux même l’ont tous payé moins que ça. Ca veut aussi dire par extension que les prix peuvent encore techniquement baisser un peu par la suite, surtout à Leclerc. Je pense vraiment que ce bon vieux Michel Edouard risque de mal dormir à l’idée de vendre du jeu Switch 2 au même prix que ses concurrents !



L’objectif en tout cas c’est de faire en sorte que le bundle soit plutôt une « bonne affaire » et imposer le jeu dedans. Nintendo semble avoir une confiance totale dans ce titre et veux qu’il soit le jeu porte étendard de leur nouvelle génération, ça va bien au-delà d’une question de popularité. Choisir Mario Kart c’est un bon plan car les opus précédent n’ont pour eux qu’un enrobage qualitatif et un contenu conséquent. La structure de Mario Kart est extrêmement vieille, c’est tjrs a peu près la même (bonne) tambouille et c’est l’une des seules à ne pas avoir été « dynamitée/open worldisée» sur Switch, même Pokemon a connu de gros changements.



V Limiter les ventes… et c’est le plus important



“We will take ALL possible measures based on the experience we have accumulated to date (regarding scalpers and the like). We are making preparations.”



Ce sont ni plus ni moins les mots de Shuntaro Furukawa, Le « nouveau » PDG très discret de Nintendo, quand on lui demande si les stocks seront suffisant pour éviter les problèmes comme lors des lancements de consoles récentes. Et je crois que c’est un point crucial et hautement négligé. Le gars dit bien être prêt à prendre TOUTES les mesures pour éviter les ruptures et les scalpers qui vont avec. Plus les prix proposés seront sympas et attractifs, plus il y aura d’acheteurs. Mais il n’en faut pas trop non plus d’un seul coup, j’exagère un peu mais si ne serait ce qu’un quart des possesseurs de Switch 1 se disent tout de suite : « let’s go, j’achète la 2 »… derrière il faut que Nintendo ait plus de 30 millions de consoles dispo au day one. Ca me paraît juste intenable en fait.



Et quand les ruptures sont là, les scalpers débarquent, ils s’organisent et entretiennent la rupture et vu le monde dans lequel on vit ils sont certainement encore plus nombreux en 2025 qu’au lancement de la PS5. Donc la belle Switch proposée à un prix sympa entre 330 et 399€ (Nintendo est capable de le faire si besoin, je vous renvoi au tarif japonais de la Switch), les vrais clients qui n’auront pas anticipé ou hésité n’en verront jamais la couleur !! Elle ne sera que sur Vinted à toutes sorte de prix et ils seront à la merci des arnaques/fausses annonces. Tout simplement parce que les réapprovisionnements seront captés par les scalpers, les vrais clients n’achèteront pas ou par dépit ils seront prêts à acheter leurs switch 2 aux revendeurs, pour ne pas foirer Noël notamment. Tant qu’à la vendre 450 balles vous doutez bien que Nintendo et les commerçants préfèrent le faire eux même.



Il ne faut pas non plus perdre de vue une chose, Nintendo n’a pas uniquement pour but de vendre des tonnes de consoles. Leur offre de jeux et services maison est déjà très forte pour 2025. C’est donc un véritable numéro d’équilibriste que Nintendo doit nous sortir pour que ça ne vire pas au fiasco et que le lancement ne ressemble pas à un remake de celui de la PS5. Il faut donc un prix :



- Suffisamment dissuasif pour que les joueurs ne se ruent pas dessus comme des morts de faim et amorcent une spirale de scalping néfaste.



- Pas non plus complètement pété, il faut au moins que les enthousiastes/aisés y aillent pour éviter un faux départ.



Je vous laisse là-dessus, je suis surtout curieux d’avoir ressenti sur le problème des scalpers et comment vous envisagez le lancement de la console. Carton, bide, combien de temps avant des promos, ruptures… ?