Voici les résultats après quelques jours de votes :- Final Fantasy VII remporte le duel, mais l'écart n'est pas non plus incroyable, bon 12 votes quand même en plus mais bon. Peut être que FF VII a gagné car plus de monde on jouer à ce jeu plutôt qu'à Chrono Trigger aussi qui sait ? J'aurai peut être dû choisir FF VI comme on me l'avait conseillé et pour que ce soit plus équitable mais bon, pourquoi pas dans un autre duel ?