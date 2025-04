L'information circule actuellement sur plusieurs sites, ainsi que sur Reddit. Un certain 1ceCOn a pris une photo avec la nouvelle actrice delors d'un récent salon.Ce dernier lui a demandé si madame faisait bien partie d'un hypothétique(une rumeur qui circule depuis 2024 au sein de la fanbase).L'actrice lui a répondu avec un clin d'œil "très complice", lui faisant clairement comprendre que cette idée de "Remake Remake" n'est pas du tout à exclure.Cela a suffi à enflammer les fans et à remettre cette vieille rumeur sur le devant de la scène sur le net.Beaucoup de gens accordent du crédit aux dires de ce fameux 1ceCOn, car en novembre 2021, DC Douglas, l'interprète d'Albert Wesker, avait partagé des artworks du retour de Wesker dans le remake de Resident Evil 4 dans le but...de séduire une demoiselle.Ce n'est donc pas la première fois qu'un acteur leak des informations sur un jeunon officialisé (le cas de DMC 5 en est également un exemple).Ici,n'a pas explicitement dit "oui", mais le fait qu'elle n'ait pas dit "non" laisse une porte ouverte, et cela suffit à enflammer les fans, qui attendent avec impatience les 30 ans de la série, avec, comme à chaque anniversaire de la saga, la sortie d'un nouveau jeu.