La vidéo montrée dans le trailer de présentation Switch 2 du 2 avril n'avait que 7 semaines de dev...le jeu devrait encore recevoir des améliorations!Team interne!Inclut le jeu de base + l’extension Phantom Liberty, sur une cartouche de 64 Go!Aucun téléchargement requis!Cross-progression avec toutes les autres plateformes!Résolution : 1080p docké / 720p portable, avec 30-40 FPS selon le mode!Portage développé en interne avec commandes gyroscopiques, tactiles et souris!Prix fixé à 69,99 €!Au final ils foutent la pression à Nintendo et aux autres éditeurs!

posted the 04/08/2025 at 09:09 AM by newtechnix