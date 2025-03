Après Tales of Graces f Remastered annoncé au début du mois, c'est autour de TEKKEN 8 également de chez Bandai Namco d'être l'invité dans le jeu Atelier Yumia (disponible demain pour rappel), où les personnages auront des apparences des personnages du jeu TEKKEN 8. Rien d'exceptionnel en somme, mais merci du clic

posted the 03/20/2025 at 07:33 PM by masharu