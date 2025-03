Aujourd'hui sort le très attendu xenoblade chronicles x.qui a craqué ? Qui y joue pour la première fois ? Et quand pensez vous ? Perso je l'ai fait sur WiiU,pas mon préféré mais bien des qualités bien à lui qui le rend spéciales par rapport aux autres opus de la saga.

pour ma part j'avais quand même des reproche à lui faire, comme le fait que pour pouvoir avancer dans la quête principale on est obligé de se tartiner des quêtes FedEx avec des équipiers d' on se fiche complètement ,où on doit avoir certaines conditions comme un nombre de niveaux requis ,affinités requis, et parfois même remplir des conditions comme des rendez-vous .

sur le papier ça peut le faire mais dans les faits je trouvais ça chiant.

Également les musiques en soi elles ne sont pas mauvaises, par contre le mixage on dirait que ça a été fait par les stagiaires certaines scènes ne sont pas en adéquation avec ce qu'on entend et c'est dommage.

Sinon à part ça je me souviens que j'avais adoré l'exploration. Je trouvais également que le Wii u gamepad apportais beaucoup. D'ailleurs je voudrais savoir pour ceux qui ont le jeu, est-ce que les menus ont été simplifiés histoire de pas trop rester bloqué dessus. Et qu'en est-il du chapitre inédit ?

pour ceux qui ont réussi à avancer .



Franchement je suis pas trop chaud pour le refaire, même si j'avais adoré ma session. Je trouve que c'est un jeu avec qui mérite qu'on s'y intéresse ,mais qui nécessite un temps considérable pour pouvoir en profiter pleinement.

Et je trouve aussi que c'est une bonne chose que Nintendo en est fait ,le chant du cygne, parce que l'investissement que ça demande si tu joues a autre chose à côté, c'est difficile d'y revenir enfin pour moi c'est c'est l'effet que ça m'a fait.