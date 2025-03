En attendant la sortie du jeu le 31 mars, je vous partage la save room de ce nouveau survival horror qui s'annonce déjà très prometteur.La démo est disponible actuellement sur Steam, amateurs et amatrices de survival horror a l'ancienne, foncez, elle est juste excellente.Plongez dans les années 90, laissez-vous envahir par la nostalgie… et rappelez-vous, le mal ne pourra jamais vous atteindre dans une SAVE ROOM.Bonne écoute.Sur le coup, je trouve que ça fait plus Last of Us que Silent Hill, mais bon, vivement, je l'attends au tournant celui-là.