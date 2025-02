Selon un rapport d'investisseurs publié sur le site de Remedy, rapidement relayé sur Reddit, Alan Wake 3 pourrait bien sortir en 2029.Avec une date aussi éloignée, on peut s’attendre à une sortie sur Next Gen.Mais ce n'est pas tout, le rapport évoque aussi une suite pour Control, attendue pour 2027, ainsi qu’un potentiel remake de Max Payne.On continue, avec des rumeurs concernant le prochain film Resident Evil, dirigé par Zach Cregger (à qui l’on doit Barbarian).Selon des bruits de couloir, le film pourrait mettre en avant des acteurs inconnus afin de limiter le budget, qui serait, comme celui de Welcome to Raccoon City, relativement modeste. Barbarian, avec son budget de 4,5 millions, a rapporté 45 millions de dollars au box-office mondial, un très grand succès au regard de son coût donc. Bien que le prochain Resident Evil ait certainement un budget plus élevé, il ne faudra pas s'attendre à un budget pharaonique non plus.Pour information, Welcome to Raccoon City avait bénéficié d’un budget de 25 millions de dollars. Le résultat final était tout simplement indigne de l’œuvre vidéoludique, sans parler de la super bonne idée d'avoir condensé les événements des jeux Resident Evil 1 et Resident Evil 2 dans un seul et même film…On croise les doigts pour ne pas avoir un film du même acabit.