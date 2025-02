Un nouveau livestream avec les développeurs de The First Descendant a eu lieu cette nuit pour présenter les prochaines nouveautés de février jusqu'à mai prochain.La seconde partie de la Saison 2 apportera un nouveau lieu à explorer, Sigma Sector, et on apprendra davantage sur la fille de Gley, capturée par les Vulgus. Une nouvelle légataire sera également présentée durant l'histoire : Serena.Serena est une légataire de type feu de l'ancienne génération qui revient sur le devant de la scène. Sa disponibilité pour être jouable n'est pas encore déterminée, mais les développeurs promettent de révéler son kit au livestream des mises à jours de mars.La prochaine version ultime de légataire concernera le personnage de Blair (qui aura également une quête annexe scénarisée) et vous pourrez obtenir un labrador comme compagnon.Les sources d'eau chaude d'Albion arrivent dès ce 13 février. Le hub d'accueil du jeu se verra rajouter un espace "onsen" où les joueurs pourront se détendre.Parmi les nouveaux skins payants, une nouvelle gamme de maillot de bain (essentiellement pour les héroïnes) sera disponible pour aller avec le thème des bains chaud, ainsi que des skins "Saint Valentin". Le skins "Service Secret" en mode costume cravate est à venir prochainement.Enfin, parmi les autres nouveautés et améliorations de la qualité de vie du jeu à venir entre les mois de mars et mai, je note l'ajout d'un mode photo ainsi qu'un arbre de compétence par personnage (et l'ajout d'une certaine "physique" pour certains personnages...).Malgré un état de crunch, les développeurs de chez Nexon sont conscients que le jeu manque de gros contenus pour contenter les joueurs sur la durée. Le changement de politique sur les mise à jour devrait se voir in-game à partir de mars prochain. Chaque nouvelle saison apporte un gros contenu, et chaque mois il y aura des mises à jour de contenus.Concernant la Saison 3 à venir, comme tout jeu service Nexon prévoit de célébrer en grande pompe le premier anniversaire de The First Descendant avec notamment des collaborations avec d'autres IP.Le livestream en entier (avec session question-réponse) :