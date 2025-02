- Ça faisait déjà un très long moment que j'avais envie de vous faire un test sur ce jeu mais je sais pas pourquoi l'occasion n'a jamais été saisie jusqu'à aujourd'hui. Et la ressortie sur Switch récemment m'a motivé plus que jamais, même si là je vais parler du jeu original sorti sur Wii en 2010.Mine de rien, ça faisait un moment qu'on avait pas revu DK sur le devant de la scène, les derniers jeux n'étant pas très savoureux, puis il aura fallut attendre fin 2010 pour que Nintendo daigne enfin sortir un jeu sur son singe préféré, le tout sous la coupelle de Rétro Studio a qui on doit les Metroid Prime.Mais du coup, pari réussi ? C'est ce que nous allons voir dans ce test !Catastrophe, une bande de Tiki chelous envoûte les animaux de la jungle pour voler les bananes des Kong, à DK et Diddy donc de partir à l'aventure pour récupérer leur précieuses bananes et arrêter ces troubles fêtes ! Exit donc les Kremlins des anciens DKC, place à ces tikis pas très charismatique par rapport aux Kremlins vous en conviendrez.On va commencer par un point négatif d'ailleurs avant d'entamer les positifs, le bestiaire.les tikis n'arrivent pas à la cheville des Kremlins, et bien que les autres correspondent au monde traversés, exemple la plage et les crabes, les ennemis squelettique dans les niveaux "préhistorique" etc ça reste pas ouf du tout. Est ce grave en soi ? Non, mais les Kremlins faisaient néanmoins parti de l'ADN DKC, là ces tikis sont nazes malheureusement, et on se demande même un peu ce qu'ils foutent là honnêtement.Il en est de mêmeMais la plupart sont juste chiant à battre et inutilement long, le poulet mécanique oui c'est de toi que je parle... Et mine de rien, ya quand même 8 boss à se farcir, car ouaip, DKCR a quand même une assez bonne durée de vie.mais la difficulté est je trouve plutôt bien dosée et que basiquement, plus on avance plus ça devient dur, notamment ceux en tonneau fusée, nouveauté de cet épisode ou la moindre collision avec un obstacle sera synonyme de mort, pareil pour les niveaux en chariots.Mais même à pieds, ça sera pas une mince affaire, DK aura tôt fait de tomber dans un trou ou mourir à cause de la lave. Et pour ceux qui veulent encore plus de challenge, il ya aussi un mode chrono, qui demande aux joueurs d'effectuer le meilleur temps pour décrocher la médaille d'or, ou d'argent et de bronze et mon pti, pour décrocher l'or à tous les niveaux c'est véritablement un exploit tant ça se révèle compliqué. Ah, on me dit dans l'oreillette que la souffrance n'est pas terminée puisque pour finir le jeu à 200 %, il faudra être capable de finir tous les niveaux en mode miroir, que un seul cœur et de droite à gauche, bonne chance !Bref, vous l'avez compris, ce DK a du challenge à revendre et tant mieux, il ya de quoi faire. Il ya aussi les pièces de puzzle à trouver dans les niveaux et qui débloque des images dans les extras du jeu. Certaines étant très bien planquées, vous pouvez toujours vous faire aider par votre poto le perroquet pour les dénicher, bien pratique.Et oui, seul autre membre de la famille Kong présent, ce bon vieux Cranky nichant dans sa cabane et qui nous vends plusieurs objets comme des vies, du jus de banane qui permet de se faire toucher 10 fois au lieu de 2 ou 3, (complètement craqué) ou une clé à acheter à chaque monde qui déverrouille le niveau cadenassé sur la map.Ya aussi Rambi le rhino qui est de retour et qui defonce tout sur son passage lors de certains niveaux même si j'aurai aimé d'autre monture pour DK mais c'est le jeu ma pauvre lucette !Les idées ne manquent pas, même si je dois bien avouer que les premiers mondes sont plus "foufous" que les derniers, mais ce n'est pas dramatique tant ça reste toujours très très bon.Le jeu peut également se jouer à 2 même si le mode multi se révèle un peu bordélique, obligeant le joueur en avance à parfois attendre le retardataire, freinant l'action.Et graphiquement, le jeu est très joli avec son rendu 2D, les couleurs pètent à l'écran, et les arrières plans sont parfois vraiment vraiment joli avec une bonne distance d'affichage, mention spéciale à ceux en ombre chinoise qui offre une DA splendide. De beaux paysages rythmés par une OST convainquante, beaucoup de remix du premier DKC, mais aussi des thèmes inédits, pas forcément transcendant mais tout de même assez réussi.Conclusion :Les + :- Graphisme et DA très joli- Les niveaux en ombre chinoise- Gameplay impeccable- Excellent level design la plupart du temps- Très grosse durée de vie- Du challenge, et beaucoup !- C'est fun tout le long- Certains niveaux sont des purs masterclass- Beaucoup de choses à débloquer- OST solideLes niveaux avec Rambi- Le super guide pour ceux qui galèrentLes - :- Bestiaire médiocre- Boss moisi à part 2-3- Pas de niveaux aquatique- Ça manque de monture quand même...- Secouer la Wiimote ça peut être chiant à la longue9/10