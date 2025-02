Assurer l'optimisation et l'évolutivité des fonctions de rendu pour prendre en charge plusieurs plateformes et paramètres de qualité.

Comme bien d'autres exclusivités Xbox en préparation, Perfect Dark ne devrait pas échapper à un portage sur PS5 et peut-être même Nintendo Switch 2. Une récente offre d'emploi du studio The Initiative pour un Principal Graphics Engineer liste plusieurs responsabilités dont une qui interpelle forcément :Reste à savoir si l'objectif est de viser du day one multiplateforme ou pas.