Alors que Hermen Hulst, CEO du Studio Business Group chez Sony Interactive Entertainment, avait récemment laissé entendre que d'anciennes licences PlayStation pourraient revenir d'ici les prochaines années, le géant japonais vient de renouveler la marque "Resistance".Bientôt l'annonce d'un Resistance Remastered Trilogy comprenant les opus principaux ainsi que ceux sur PSP et PS Vita ?A noter que Drew Murray, junior designer sur Resistance: Fall of Man, senior designer sur Resistance 2 et lead designer sur Resistance 3, a fait son retour chez Insomniac Games en 2021.