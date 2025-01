Performance :

Améliorations :

Habituée aux portages 'paresseux' et aux sorties en mode 'bouche-trou' sur PC, la licence Final Fantasy peine à décoller sur ce marché, malgréL'oiseau fait-il petit à petit son nid ?Et surtout, qu'en est-il du portage PC le jour de sa sortie, qui s'annonçait certainement assez basique, à l'image des précédents ?Bon point ici : le jeu sembleest forcément un bien meilleur choix que leur moteur propriétaire...Par exemple, une simple RTX 4060 Ti, paramètres au maximum, en 4K avec DLSS, maintient une fréquence comprise entre 60 et 100+ FPS.Aucun avantage à avoir un GPU plus haut de gamme ici, sauf pour assurer des très hautes frequences en 4K (120, 144, 240 fps...).(J'en profite, lorsque j'osais dire qu'elle ne ferait probablement pas mieux qu'une 4060 Ti, alors qu'ils la voyaient déjà rivaliser avec des tours à 2000 €, plutôt qu'avec celles qu'on pouvait taper toute l'année 2024 aux alentours de 700 €..Vil PCiste que je suis..Le minimum syndical, comme prévu. Au menu, une légère amélioration :- de la- des- des- de la(Square Enix ayant visiblement fait du gros bullshit sur ce point dans le trailer tellement ça semble subtil au final).- Mais où est passée? Bug ? Changement artistique ? Manque de puissance ?Bref, oui, c'est un poil plus propre, comme d'habitude, mais ça reste très très basique ici.On notera aussi que lene fait tout de même pas parfaitement illusion en 4K : on perd pas mal de détails et de netteté par rapport à de laou à duMais sur ce titre, il fait globalement du bon boulot, surtout pour un jeu patché day one.Maintenant que j'ai piqué l'égo et la religion de 2 ou 3 mecs, je vous souhaite à tous une très agréable et douce soirée.