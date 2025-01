Constantin Film, qui détient les droits cinématographiques de la franchise Resident Evil depuis la fin des années 1990 et qui est à l'origine des précédents films, a annoncé le développement d'un nouveau reboot de Resident Evil au cinéma avec l'aide de... PlayStation Productions (focalisé jusqu'ici sur les adaptations des jeux PlayStation sur le grand écran).Reconnu comme une nouvelle figure du cinéma d'horreur, Zach Cregger (Opening Night, Barbarian) est pressenti pour écrire et réaliser le reboot de Resident Evil. Shay Hatten, qui a travaillé sur John Wick: Chapter 4 et Army of the Dead de Zack Snyder, est co-scénariste.Les sources décrivent le projet de Zach Gregger comme une refonte qui ramènera Resident Evil à ses racines horrifiques et sera plus fidèle aux premiers jeux.Quatre studios se disputent actuellement la distribution, dont Warner Bros. (car ils travaillent déjà avec le réalisateur sur le thriller horrifique Companion) et Netflix.