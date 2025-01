Votre avis Gamekyo sur ce Xbox Developer Direct de ce début d'année 2025 ?Méga hype pour Ninja Gaiden 4 en espérant qu'on va se rapprocher d'un level design comme le 1 et éviter une vulgaire ligne droite bourrée d'action comme le 2 et le 3, même s'ils sont très bons niveau action. La série c'est du 5 étoiles dans les combats donc juste un effort dans les environnements, please la Team Ninja & Platinum Games.Et enfin la version Ninja Gaiden 2 Black avec du sang, les décapitations et les démembrements, et dispo dès ce soir pour les possesseurs du Gamepass (foncez le prendre vous n'avez aucune excuse) !