Khara X Sunrise

Amate Yuzuriha est une lycéenne vivant tranquillement dans une colonie spatiale.



Lorsqu'elle rencontre un réfugié de la guerre, Nyaan, Amate est attirée vers le sport illégal de duel avec armure mobile connu sous le nom de la Bataille de clans. Sous le nom de "Machu", elle se lance des dans batailles féroces jour après jour, pilotant le GQuuuuuuX.



Un Gundam non identifié poursuivi par les forces de l'espace et la police apparaissent devant elle, avec son pilote, un garçon du nom de Shuji.



A présent, leur monde est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère.



Concept art





















Le premier trailer



Un extrait de l'ost( qui s'annonce déja miammm)

Donc ... gundam GQUUUUX se passe dans le siècle universel, un siècle universel ou Zeon a remporté la guerre grâce a Char aznable qui a dérobé le RX78 de la fédération.je sais pas ce que vous en penser, mais j'aime beaucoup trop cette manière de revisiter l'uc en plus d'apporter des changements niveaux design.le film "" est sortit il y'a quelques jours au japon et est déja un succès.Pour infos c'est un film qui remanie les 5 premiers épisodes de l'anime. Le film sera diffusé le mois prochains aux USA, on a pas encore d'infos sur une date de sortie pour l'anime.