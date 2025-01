Lâchez vos fourches si il vous plait. ^^



Je sais c'est totalement impossible, ne serait ce qu'a cause des précommande que GTA VI ne soit pas rentable malgré son budget d'un Milliard de dollars.



Et bien sur que toute la presse va lui mettre 20 sur 20 mais c'est pas ca que je voulais dire.



J'ai pas fait beaucoup de GTA mais je connais en gros le principe : Tu joue un ou des gangster qui vivent une histoire dans un monde bas a sable de plus en plus grand, avec de + en + de choses a faire, de possibilités et ..... vous voyez le problème ?



Qu'est que GTA VI va apporter de + que GTA V ? A part de meilleures graphismes ? Surement pas grand chose, évidemment que ca sera surement un très bon jeu mais ca sera tout quoi.



Est ce que justement toute l'attente ne fais pas trop hyper les gens qui peut importe ce que contiendra le jeu ne risque pas d'être déçu ? Un peu comme Elder Scrolls VI qui aura bien du mal a être plus grand que Syrim.



Ce que je veux dire c'est que GTA VI montre que le JV a atteint un sorte de mur, depuis la 3D initiée par la PS1 et co et la PS2 and compagnie (leurs générations de consoles) le JV ne progresse plus, n'émerveiller plus, la PS4 et 5 n'ont rien fait de + que la PS3, même la Switch ne fait rien de mieux qu'une Wii.



Il va falloir que le JV se retrousse vite les manches et fasse une nouvelle rupture radicale, et pour ca peut être que la VR, la VRAIE VR, celle de SAO, ou tu lancerais un jeu qui t'enverrait toi le joueur dans un Vraie monde virtuel.



..... Je vais jouez a des Gacha Hoyoverse en attendant.