Lorsque vous sélectionnez un personnage dans METAL SLUG, les personnages font des réactions inattendues, comme faire une grimace de mécontentement, avoir le nez qui coule ou casser des lunettes.. Il y a même une théorie parmi les gens à l'étranger selon laquelle "ils font un visage mécontent parce qu'ils ne veulent pas participer à la mission". Nous avons reçu de nombreuses questions de la part de personnes à l'étranger demandant : "Quelle était l'intention du créateur ?" Normalement, lorsque vous appuyez sur le bouton de confirmation, vous voulez qu'ils disent "Oui !" et qu'ils aient une expression motivée.



À l'époque, les jeux de combat étaient à leur apogée dans le monde du jeu, et quelle que soit la machine que vous regardiez, il n'y avait que de beaux hommes et de belles femmes. J'ai réfléchi à la manière dont je pourrais me démarquer de la foule et j'ai délibérément dessiné un personnage laid pour me différencier. Ainsi, l'expression démotivée n'a pas de signification plus profonde, comme "je ne veux pas partir en mission". En d'autres termes, je voulais que le joueur se dise : "Qu'est-ce qu'il a, ce personnage ?" et créer simplement un humour surréaliste. Mais pour être honnête, si j'étais meilleur en dessin, j'aurais aimé dessiner un personnage avec un attrait comme "Terry Bogard" ou "Chun-Li" lol



D'une certaine manière, ces personnages laids sont nés de mes propres limites. Mais lorsque je vois que ces personnages sont appréciés par les gens à l'étranger et même transformés en peintures murales, je me sens vraiment étrange et heureux.



Je pense que ma tendance à faire des choses étranges comme celles-ci peut être influencée par l'humour des collages surréalistes des Monty Python's Flying Circus, que j'adorais lorsque j'étais enfant. J'ai l'impression de créer avec le désir de « défier les attentes chaque fois que j'en ai l'occasion ». Mais je ne vous décevrai pas !

Mais en tant que créateur, je suis vraiment heureux de voir les gens développer leur imagination de cette manière.

Akio Oyabu : artiste de Metal Slug