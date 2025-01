a l'heure actuelle

halo MCC est jouable sur une xbox one à 40€ d'occaz

sur un pc potato

sur le cloud

a quoi bon le lock?



crash bandicoot c'est sortie partout et pourtant c'etait THE mascotte de playstation

ou est le probleme ?



plus tard l'integralité de vos jeux ca va faire comme les jeux SNES on va les émuler avec un pc potato a quoi bon garder ces exclu indéfiniment , c'est totalement inutile



quand aux jeux plus récent , les actuels fan Xbox sont pour la grande majorité des abonnés Gamepass je dirai un bon 80%



ils n'iront pas sur une plateforme qui leur demande 60 à 80€ pour ces jeux , la plupart parlent d'ailleur du PC par frustration , ce n'est pas par hasard la PS5 ne dispose pas de cet abonnement ,ni de la certitude du D1, les 2 composantes qui font qu'ils sont sur XBOX