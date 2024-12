Selon Famitsu, le retard du prochain Resident Evil serait dû au fait que Capcom vise à offrir une expérience visuelle optimale lors du lancement. Le jeu proposera des graphismes de très haute qualité, en visant les 60 FPS minimum dès sa sortie.Capcom semble vouloir éviter à tout prix un lancement chaotique similaire à celui de Dragon's Dogma 2 pour ce prochain Resident Evil, dont on ignore encore de quel type d'épisode il s'agira entre un spin-off, un remake ou le très convoité épisode 9.On ignore également si ce dernier utilisera le REx Engine (évolution du moteur maison de la firme) pour la première fois ou le RE engine.

posted the 12/30/2024 at 12:25 PM by marchand2sable