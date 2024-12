Aujourd'hui on a eu droit à plusieurs articles concernant le choix de Microsoft de rendre multi sans ligne rouge toutes (ou quasiment) ses licences



"Microsoft y voit le signe que les gens sont heureux là où ils sont et qu'ils ne sont pas prêts à changer de plate-forme en fonction de ce à quoi "l'autre partie" a accès."



Cette conclusion est très fortement intéressante mais se au moment où tous admette que l'inéductable problème des coûts de développement (rendant impossible à rentabiliser) des AAA...se dessine donc une stratégie voulu (ou plutôt subi) de s'ouvrir aux autres plate-formes concurrentes et demain se dessine un autre problème:

le risque très important de cannibalisation software autant pour Microsoft que sur console Sony:



si comme il le dit malgré les jeux MS sorti sur play , il n'y a pas eu de basculement des joueurs (qui pensait sérieusement que cela allait produire quelque chose en direction de la Xbox? )

Quand on regarde le catalogue Xbox, on voit des jeux qui sont proche en terme de DA ou de style que ce qui ce fait sur Playstation.



Imaginons le parc de joueurs PS5 si demain débarque Halo, Fable, Gears etc il est fortement possible que les joueurs Playstation achèteront ces jeux mais il y a un gros problème:

le portefeuille n'est pas extensible!

Avant on peut imaginer par exemple qu'un joueur se payait Ghost of Tsushima, TLOU, God of War, Uncharted, etc

Ils avaient un budget pour cela et maintenant en rajoutant du choix il devra faire des choix car son budget n'aura pas changé.



conclusion il y aura encore plus de casse au niveau des AAA pour atteindre la rentabilité car si les joueurs Playstation face aux choix dispatchent leur sou (dans la popoche) on peu imaginer que certains jeu de Microsoft vont en profiter mais cela se fera indirectement en défaveur d'autres jeux AAA des studios Sony qui donc également ont le besoin de se vendre à un certains volume pour toucher la rentabilité.